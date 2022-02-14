Херсонес Таврический приглашает на уникальные тематические экскурсии к 23 Февраля

В преддверии Дня защитника Отечества музей-заповедник с 23 по 27 февраля приглашает посетителей на уникальные тематические экскурсии – «Защитники Херсонеса».

Праздник 23 Февраля за свою историю несколько раз менял название. С 1922 года его отмечали как День Красной армии, с 1946 года – как День Советской армии, с 1949 по 1992 годы – как День Советской армии и Военно-морского флота. Лишь в 2006 году, после внесения изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», 23 февраля стали именовать Днём защитника Отечества. Но как бы ни назывался этот важный праздник, он по праву является символом мужества, отваги и патриотизма. Об этих и других качествах защитников Херсонеса расскажут гостям музее-заповедника на тематических экскурсиях, приуроченных к 23 Февраля, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

Мужчины древнего города на протяжении многих веков достойно несли службу, занимали ответственные государственные должности и решали сложные политические вопросы, были отличными земледельцами, торговцами и строителями. Об их судьбах нам рассказывают такие удивительные памятники, как Присяга граждан Херсонеса, проксенические декреты, надгробные плиты, скульптурные изображения, фрагменты воинской амуниции, оружия и другие. Все они являются живыми свидетелями истории древнего города.

Даты проведения тематических экскурсий «Защитники Херсонеса» – с 23 по 27 февраля 2022 года при наборе групп от 5 до 10 человек. Предварительная запись не требуется.

Дополнительную справочную информацию можно получить по телефону: +7 (918) 059-82-11.

23 февраля вход на территорию музея-заповедника «Херсонес Таврический» для мужчин будет бесплатным.

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