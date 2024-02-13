Херсонес Таврический приглашает на выставку «Русская Атлантида»

Завтра, 14 февраля в зале временных выставок Византийской экспозиции покажут картины участников Международного пленэрно-выставочного проекта «Русская Атлантида». Его творческой и идейной площадкой не раз становился Херсонес Таврический. Посетители выставки увидят более 40 живописных и графических произведений, изображающих Свято-Владимирский кафедральный собор, Базилику 1935 года, оборонительные стены древнего города, Византийский дворик, Туманный колокол, скалистые берега и блики на волнах Понта Эвксинского на рассвете, на закате и даже ночью.

«Русская Атлантида» – уникальный некоммерческий проект, организованный совместно с Союзом художников России и Санкт-Петербургским центром гуманитарных программ. Он объединяет множество талантливых живописцев в творческий союз, способствует изучению и воссозданию образов исторических памятников малых городов России. За время существования проекта было организовано более 100 художественных экспедиций на территории от Балтики до Байкала, а также на Кубани, в Новороссии и Крыму, — сообщает пресс-служба государственного историко-археологического музея-заповедника.

Херсонес Таврический с его святыми местами и археологическими памятниками, ласковым и бушующим морем, романтикой античных и средневековых сооружений в 2024 году уже в третий раз станет центром притяжения живописцев «Русской Атлантиды». За предшествующие два сезона они запечатлели множество достопримечательностей древнего города, хранящего в себе истоки нашей православной истории, наполненного удивительной энергией и красотой. Яркие, волшебные краски Херсонеса в сочетании с высоким профессионализмом художников принесли замечательные результаты. Лучшие из созданных на пленэрах картин будут представлены на выставке «Русская Атлантида».

Посетители музея-заповедника увидят более 40 живописных полотен с изображением достопримечательностей Херсонеса Таврического, а также подлинные археологические предметы, без которых немыслимо целостное восприятие образа этого города: античные амфоры, фрагменты мраморных капителей, сюжетные рельефы и плиты с древними письменами.

Открытие выставки «Русская Атлантида» состоится 14 февраля в 15:30. Ознакомиться с ней можно будет до 18 марта в зале временных выставок Византийской экспозиции, со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00. Входной билет – 50 рублей.

Фото и материалы: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический».