Херсонес Таврический приглашает отметить Пасху на семейном фестивале

11:00 – разрезание богатырского кулича и угощение гостей.

11:00–13:00 – пасхальные игры и забавы.

11:00–14:00 – ярмарка ремесленников и мастер-классы по изготовлению тематических сувениров.

13:00–14:00 – представление Севастопольского театра кукол «Саквояж».

2) Византийский дворик.

12:00–14:00 – концерт «Светлый праздник» прославленного вокально-хореографического ансамбля «Таврия» Крымской государственной филармонии.

3) Смотровая площадка с видом на северный берег.

11:00–14:00 – творческие мастер-классы. Посетители музея-заповедника попробуют себя в технике декупажа, изготовят текстильную игрушку или магнит из воздушного пластилина.

11:00–14:00 – гигантские пасхальные раскраски для всей семьи. Они особенно понравятся маленьким гостям фестиваля!

11:00–14:00 – акция «Пасхальный дар». Взрослые и дети нарисуют открытки и поздравят участников специальной военной операции со Светлым Христовым Воскресением. Ваши добрые пожелания будут переданы Гуманитарной миссии Севастопольского благочиния и обязательно порадуют наших защитников!

4) Смотровая площадка с видом на Базилику 1935 года (на спуске за Садом миниатюр).

14:00–15:00 – концерт живой музыки в исполнении Максима Перова. Все желающие насладятся звучанием трубы и синтезатора и наполнятся невероятной атмосферой древнего города.

Ждем вас 20 апреля с 11:00 до 15:00 на фестивале «Пасхальная арт-аллея» в Херсонесе Таврическом! Вход на мероприятие свободный, приходите сами и приводите близких! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»