Херсонес Таврический приглашает проводить зиму весело — отметить окончание Масленицы

2 марта с 11:00 до 15:00 Херсонес Таврический приглашает на народные гулянья под открытым небом. На площади у Центрального входа в музей-заповедник пройдет мероприятие «Широкая Масленица в Херсонесе», на котором гости смогут проводить зиму, встретить весну и отметить Прощеное воскресенье.
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С тегами: Херсонес таврический