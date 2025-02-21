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Херсонес Таврический приглашает проводить зиму весело - отметить окончание Масленицы

Херсонес Таврический приглашает проводить зиму весело — отметить окончание Масленицы

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 17:50 21.02.2025

2 марта с 11:00 до 15:00 Херсонес Таврический приглашает на народные гулянья под открытым небом. На площади у Центрального входа в музей-заповедник пройдет мероприятие «Широкая Масленица в Херсонесе», на котором гости смогут проводить зиму, встретить весну и отметить Прощеное воскресенье.

Программа праздника:

  • 12:00‒14:00 ‒ народные игры и забавы с веселыми скоморохами.
  • 13:00‒13:30 ‒ викторина «Здравствуй, Масленица», на которой каждый сможет проверить свои знания о древнем славянском празднике.
  • 14:00‒15:00  ‒ представление кукольного театра «Саквояж».
  • 11:00‒15:00 ‒ вкусные блины и горячий ароматный чай, ярмарка ремесленников.
  • 11:00‒15:00 ‒ работа стендовой выставки «Масленицу провожаем ‒ Великий пост встречаем». Она расскажет о смысле и традициях праздника, о Прощеном воскресенье и о подготовке верующих к Великому посту.
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источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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