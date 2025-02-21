Херсонес Таврический приглашает проводить зиму весело — отметить окончание Масленицы

2 марта с 11:00 до 15:00 Херсонес Таврический приглашает на народные гулянья под открытым небом. На площади у Центрального входа в музей-заповедник пройдет мероприятие «Широкая Масленица в Херсонесе», на котором гости смогут проводить зиму, встретить весну и отметить Прощеное воскресенье.