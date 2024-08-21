Херсонес Таврический приглашает: выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. М» работает 5 дней

В зале Византийской экспозиции музея-заповедника открылась новая, бесплатная капсульная выставка! Она организована по алфавитному принципу и знакомит гостей с археологическими находками Херсонеса и изображенными на них предметами, названия которых начинаются на букву «М». Выставка работает с 21 по 25 августа, успейте посетить!

На ней можно увидеть меч IV века н. э., моливдовулы (подвесные свинцовые печати), фрагменты мегарской чаши и сосуда с изображением горгоны Медузы. Вниманию посетителей также будут представлены монета, часть амфоры с монограммой, тессеры мозаики и медицинские инструменты из бронзы и меди. Капсульная выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. М» открыта в зале Византийской экспозиции с 21 по 25 августа, ежедневно с 09:00 до 19:00. Вход свободный! Приходите до конца недели на выставку «Херсонес от Альфы до Омеги. М» и знакомьтесь с «алфавитом древнего города», изучая удивительные археологические артефакты! — приглашают в гости специалисты музея-заповедника.