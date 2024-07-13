Херсонес Таврический стал частью большого проекта

Департамент музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации передал в фонд Библиотеки творческих индустрий «Таврида.АРТ» более 800 книг из федеральных музеев. Издания об искусстве и истории музеев были отправлены со всей страны от Калининграда до Дальнего Востока.