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Херсонес Таврический стал частью большого проекта

Херсонес Таврический стал частью большого проекта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:52 13.07.2024

Департамент музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации передал в фонд Библиотеки творческих индустрий «Таврида.АРТ» более 800 книг из федеральных музеев. Издания об искусстве и истории музеев были отправлены со всей страны от Калининграда до Дальнего Востока.

Эти книги – потрясающий дар наших федеральных музеев библиотеке «Таврида.АРТ». Они хранят знания об истории музеев, об их бесценных коллекциях, ведь наши российские музеи — это настоящие сокровищницы искусства, которые сохраняют наше культурное наследие и каждый день рассказывают людям, что у нас самая великая страна, что самые гениальные люди жили в нашей стране, живут и создают гениальные произведения, а самое главное – рассказывают о том, какой большой вклад наши деятели культуры внесли в развитие страны и в развитие мировой культуры в целом, – сообщил заместитель директора Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Дмитрий Трубинов во время открытия.

Он рассказал, что книжные издания передали около 70 федеральных музеев, среди которых как крупнейшие институции – музей-заповедник «Петергоф», Русский музей, Бахрушинский театральный музей, Третьяковская галерея, Исторический музей и Музеи Московского кремля, так и небольшие мемориальные. Большинство книг подписано руководителями музеев с пожеланиями будущим читателям.

Херсонес Таврический стал частью большого проекта Херсонес Таврический стал частью большого проекта

Особой часть нового раздела библиотеки станет подборка книг из Всероссийского музея А. С. Пушкина и музея-заповедника «Михайловское», которые рассказывают о творческом наследии автора. В этом году согласно Указу Президента Российской Федерации 225-летний юбилей великого русского писателя масштабно отмечается по всей стране.

Представитель ведомства отметил, что новое книжное собрание Тавриды будет полезным и для научного изучения, ведь теперь здесь собраны материалы практически из всех сфер деятельности – от народных промыслов до космоса. Так, на книжных полках появились издания и о российской традиции декоративного искусства, и о европейском изобразительном искусстве из ГМИИ им. Пушкина, и книги из Суздаля, Пскова и Великого Новгорода об истории русской государственности. Политехнический музей предоставил материалы о научных открытиях, а Музей Победы – о героических подвигах советской армии. Отдельный интерес у гостей Тавриды, безусловно, вызовут книги об истории Крыма от древних времен до современности из музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Думаю, вряд ли где-то еще в России найдется такое собрание книг в одном месте, которые рассказывают именно об истории всех наших федеральных музеев, что сделало Библиотеку творческих индустрий Тавриды абсолютно уникальной. Теперь тысячи молодых людей, которые приезжают ежегодно и участвуют в этом грандиозном проекте, смогут прийти сюда и познакомиться с историей наших музеев, узнать больше о русском искусстве, о мировом искусстве, и, таким образом, в очередной раз убедятся, что они живут в самой великой стране, и у них есть так много поводов ей гордиться, – заключил Дмитрий Трубинов.

Библиотека творческих индустрий «Таврида.АРТ», помимо данной коллекции, бережно хранит уже более полутора тысяч книг о творчестве, полученных в дар от участников и экспертов различных программ. Одна из ключевых ее задач – продемонстрировать творческое многообразие страны, основа фонда – книги об искусстве, культуре и традициях регионов России. Возможность поделиться своим опытом на полках самой творческой библиотеки страны теперь появилась у российских музеев благодаря Минкультуры России. В скором времени собрание библиотеки пополнится также изданиями о театральной истории и народном творчестве, переданными федеральным и театрами, концертными учреждениями и творческими коллективами.

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источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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