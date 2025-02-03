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Херсонес Таврический - в топ-15 самых упоминаемых музеев России

Херсонес Таврический — в топ-15 самых упоминаемых музеев России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:22 03.02.2025

По данным компании «Медиалогия» — https://www.mlg.ru/ratings/society/culture/13667/, в 2024 году музей-заповедник вновь вошел в список лучших учреждений культуры страны по количеству упоминаний в социальных медиа! В этом рейтинге Херсонес Таврический занял 12-е место, поднявшись по сравнению с 2023 годом сразу на 3 позиции.

В 2024 году соцмедиаиндекс музея-заповедника составил более двух миллионов пунктов. Это означает, что сообщения об учреждении культуры активно захватывали внимание аудитории: публиковались на наиболее влиятельных и просматриваемых интернет-платформах и собирали большое количество лайков, репостов и комментариев.

На протяжении многих лет Херсонес Таврический работает над увеличением медиаприсутствия. В 2024 году на страницах музея-заповедника было опубликовано свыше четырех тысяч постов, которые увидели четыре миллиона пользователей. В соцсетях учреждения также проводились онлайн-конкурсы «Песни в солдатской шинели», «За веру! За Отечество!», «Первый среди лучших», акции «День музейного селфи» и «Читаем Пушкина вместе» и даже интернет-кастинг на роль Гераклида в одноименном видеопроекте. Мы очень признательны представителям средств массовой информации, блогерам, владельцам и редакторам форумов, интернет-сообществ, телеграм-каналов и каждому подписчику за упоминания, репосты, лайки, комментарии и подготовку публикаций о Херсонесе Таврическом. Вместе мы делаем большое дело – рассказываем об истории древнего города не только в Севастополе, но и далеко за его пределами! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Напомним, что компания «Медиалогия» – разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени. Она автоматически исследует около 250 тыс. платформ с более 2,5 млрд аккаунтов, оценивая уровень представленности организаций в медиапространстве. Рейтинг музеев строится на основе учета русскоязычных сообщений на всех основных интернет-платформах, форумах и блогах.

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источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника  «Херсонес Таврический»

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