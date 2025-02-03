Херсонес Таврический — в топ-15 самых упоминаемых музеев России

По данным компании «Медиалогия» —

, в 2024 году музей-заповедник вновь вошел в список лучших учреждений культуры страны по количеству упоминаний в социальных медиа! В этом рейтинге Херсонес Таврический занял 12-е место, поднявшись по сравнению с 2023 годом сразу на 3 позиции.