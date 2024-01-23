Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Херсонес Таврический вновь стал единственным музеем Крыма в медиарейтинге страны
актуально в республике
Херсонес Таврический вновь стал единственным музеем в медиарейтинге страны
фото: pikist.com

Херсонес Таврический вновь стал единственным музеем Крыма в медиарейтинге страны

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:08 23.01.2024

Херсонес Таврический вошел в топ-20 музеев России за 2023 год по данным компании «Медиалогия». Он стал единственным музеем Крыма и Севастополя, представленным в этом медиарейтинге. Лидерами стали Музей Победы, Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея.

Прошедший год выдался для музея-заповедника богатым на события, которые регулярно освещались в его официальных группах, на разных телеканалах, в печатных и онлайн-изданиях. Мы очень признательны представителям средств массовой информации, каждому посетителю и подписчику в социальных сетях. Именно благодаря искренней любви к Херсонесу Таврическому и совместным усилиям музей-заповедник увеличивает свое присутствие в информационном пространстве, становясь узнаваемым для все большего количества людей. Несмотря на то, что мы живем в непростое время, когда туристический поток несколько снижен и не все могут добраться до патриотической столицы России, сотрудники нашего музея стремятся к тому, чтобы об истории древнего города знали не только в Севастополе, но и за его пределами. Именно на это направлено создание новостных сюжетов и статей, ведение страниц в социальных сетях, создание информационных и обучающих фильмов и сериалов. Ведь именно сейчас особенно важно знать и помнить историю своей страны и истоки ее культуры, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический». 

Напомним, компания «Медиалогия» – разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени. Она автоматически исследует около 250 тыс. платформ, включающих более 2,5 млрд аккаунтов, и оценивает уровень представленности организаций в медиапространстве. Рейтинг музеев построен на базе СМИ, которая на данный момент включает в себя более 88 тысяч источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

Узнайте больше:  Новый год начался отлично: миллиард рублей «Русского лото» выиграла семья логопеда и токаря

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Херсонес таврический

Комментарии для сайта Cackle
Херсонес таврический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.