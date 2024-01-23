Херсонес Таврический вновь стал единственным музеем Крыма в медиарейтинге страны

Херсонес Таврический вошел в топ-20 музеев России за 2023 год по данным компании «Медиалогия». Он стал единственным музеем Крыма и Севастополя, представленным в этом медиарейтинге. Лидерами стали Музей Победы, Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея.

Прошедший год выдался для музея-заповедника богатым на события, которые регулярно освещались в его официальных группах, на разных телеканалах, в печатных и онлайн-изданиях. Мы очень признательны представителям средств массовой информации, каждому посетителю и подписчику в социальных сетях. Именно благодаря искренней любви к Херсонесу Таврическому и совместным усилиям музей-заповедник увеличивает свое присутствие в информационном пространстве, становясь узнаваемым для все большего количества людей. Несмотря на то, что мы живем в непростое время, когда туристический поток несколько снижен и не все могут добраться до патриотической столицы России, сотрудники нашего музея стремятся к тому, чтобы об истории древнего города знали не только в Севастополе, но и за его пределами. Именно на это направлено создание новостных сюжетов и статей, ведение страниц в социальных сетях, создание информационных и обучающих фильмов и сериалов. Ведь именно сейчас особенно важно знать и помнить историю своей страны и истоки ее культуры, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Напомним, компания «Медиалогия» – разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени. Она автоматически исследует около 250 тыс. платформ, включающих более 2,5 млрд аккаунтов, и оценивает уровень представленности организаций в медиапространстве. Рейтинг музеев построен на базе СМИ, которая на данный момент включает в себя более 88 тысяч источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»