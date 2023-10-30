Херсонес Таврический выдает билеты в будущее. Третий год подряд

Херсонес Таврический исполняет детские мечты и единственный среди музеев Крыма и Севастополя участвует в профориентационном проекте «Билет в будущее». Только здесь ученики 6–11-х классов могут попробовать себя в роли археологов, реставраторов и экскурсоводов.

Директор музея-заповедника, Елена Морозова, отметила, что в учреждении культуры всегда рады участникам проекта «Билет в будущее»:

Сегодня мы вновь приветствуем школьников, желающих получить теоретические и практические знания и найти свой карьерный путь. Севастополь – это город русской славы, истории, памятников и музеев, поэтому такие профессии, как археолог, реставратор и экскурсовод, важны и необходимы для его развития

В рамках проекта «Билет в будущее» ученики школы № 27 познакомились с Херсонесом Таврическим, а затем получили практические навыки. На импровизированном раскопе ребята добыли свои первые артефакты, получили удовольствие от поисков, зарисовали и описали обнаруженные «сокровища».

Археологические находки редко попадают в руки ученых в первозданном виде, поэтому сегодня к работам по их восстановлению школьники приступили под руководством опытного художника-реставратора музея-заповедника. В заключительной части профориентационного занятия ребята узнали о достопримечательностях Херсонеса Таврического и составили свой первый экскурсионный рассказ, используя приемы исторической справки, вопросов-ответов и другие.