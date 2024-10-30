Херсонес Таврический завершил прием работ на конкурс «Вспомни, где всё начиналось»

В музее-заповеднике закончился прием работ на конкурс детских рисунков «Вспомни, где всё начиналось», в котором приняли участие более 300 талантливых ребят со всего Крыма.

Прямо сейчас компетентное жюри занимается подведением итогов, а уже 4 ноября в 13:00 мы узнаем имена победителей. Перед экспертами стоит нелегкая задача ‒ выбрать лучших из лучших. Номинантов и победителей конкурса определяют в четырёх возрастных категориях: 6‒7 лет, 8‒9 лет, 10‒12 лет, 13‒16 лет. Возглавляет работу жюри заслуженный деятель искусств Севастополя, член Союза художников России Сергей Берлов. 3 ноября с 16:00 до 19:00 избранные работы покажут на тематической выставке в рамках фестиваля «Арт-осень в Херсонесе». Место проведения: Античная экспозиция Херсонеса. Вход – по билетам в музей-заповедник, — говорят в пресс-службе «Херсонеса Таврического».

Напоминаем, что торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса детских рисунков «Вспомни, где всё начиналось» пройдет в Херсонесе 4 ноября в 13:00. Все юные художники получат сертификаты, а лучшие из них – подарки, дипломы лауреатов и специальные призы от председателя жюри Сергея Берлова.

Большое спасибо всем участникам конкурса «Вспомни, где всё начиналось». Желаем дальнейших творческих успехов и приглашаем на тематическую выставку рисунков в Античной экспозиции музея-заповедника. 3 ноября с 16:00 до 19:00, не пропустите, — говорят в музее-заповеднике.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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