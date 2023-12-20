Херсонес — участник «Музейных маршрутов России». В очередной раз

С 16 по 19 декабря в Москве прошла заключительная в этом году стратегическая сессия Всероссийского проекта «Музейные маршруты России», организованного Министерством культуры Российской Федерации. В ней приняли участие директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Е. А. Морозова и начальник отдела по связям с общественностью Н. В. Коробицина.

В Москве руководители ведущих учреждений культуры страны и профессионалы отрасли посетили международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, побывали в известных музеях и заповедниках столицы, подписали соглашения о сотрудничестве. В рамках образовательной сессии «Музеи в современном информационном пространстве: партнерство и медиапроекты» прошли панельные дискуссии. Были рассмотрены актуальные инструменты маркетинговых коммуникаций, главные музейные инфоповоды этого года, взаимосвязь традиций и онлайн-технологий, возможности партнерских проектов, а также методы привлечения целевой аудитории.