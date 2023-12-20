Херсонес — участник «Музейных маршрутов России». В очередной раз

С 16 по 19 декабря в Москве прошла заключительная в этом году стратегическая сессия Всероссийского проекта «Музейные маршруты России», организованного Министерством культуры Российской Федерации. В ней приняли участие директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Е. А. Морозова и начальник отдела по связям с общественностью Н. В. Коробицина.
В Москве руководители ведущих учреждений культуры страны и профессионалы отрасли посетили международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, побывали в известных музеях и заповедниках столицы, подписали соглашения о сотрудничестве. В рамках образовательной сессии «Музеи в современном информационном пространстве: партнерство и медиапроекты» прошли панельные дискуссии. Были рассмотрены актуальные инструменты маркетинговых коммуникаций, главные музейные инфоповоды этого года, взаимосвязь традиций и онлайн-технологий, возможности партнерских проектов, а также методы привлечения целевой аудитории.
Уверены, участие в этом уникальном форуме позволит Херсонесу Таврическому укрепить межмузейные связи, улучшить некоторые аспекты своей работы и претворить в жизнь новые проекты, которые сделают музей-заповедник еще более интересным для гостей всех возрастов. Напомним, целью проекта «Музейные маршруты России», реализуемого с 2021 года, является популяризация уникального культурно-исторического наследия нашей страны среди ее граждан и вовлечение в культурный оборот максимально большого числа объектов показа, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».
источник: Отдела развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»
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С тегами: Херсонес таврический