Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Херсонесу в Севастополе угрожают удары ВСУ
Новости Республики
Херсонесу в Севастополе угрожают удары ВСУ – постпред России при ЮНЕСКО
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Херсонесу в Севастополе угрожают удары ВСУ

Опубликовал: news-parser в Актуально 17:50 23.07.2026

Главной угрозой для Херсонеса Таврического в Севастополе сейчас являются постоянные атаки киевского режима на город. Об этом заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

Главная угроза Херсонесу и другим памятникам в Крыму сегодня исходит от постоянных террористических атак вооруженных сил Украины и ударов их беспилотных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе учреждениям культуры и образования, — цитирует слова постпреда на 48-й сессии комитета всемирного наследия РИА Новости.

Он отметил, что в заповедной зоне регулярно обнаруживаются обломки украинских БПЛА и ракет, поставляемых киевскому режиму.

Узнайте больше:  Опрос медработников Крыма: большинство получают спецвыплаты и каждый 4 сталкивался с угрозами от пациентов

Постпред также заявил, что Россия не признает решение включить объект в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Руины древнегреческого поселения Херсонеса Таврического и его хора входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 12

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.