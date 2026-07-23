Главной угрозой для Херсонеса Таврического в Севастополе сейчас являются постоянные атаки киевского режима на город. Об этом заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

Главная угроза Херсонесу и другим памятникам в Крыму сегодня исходит от постоянных террористических атак вооруженных сил Украины и ударов их беспилотных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе учреждениям культуры и образования, — цитирует слова постпреда на 48-й сессии комитета всемирного наследия РИА Новости.

Он отметил, что в заповедной зоне регулярно обнаруживаются обломки украинских БПЛА и ракет, поставляемых киевскому режиму.

Постпред также заявил, что Россия не признает решение включить объект в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Руины древнегреческого поселения Херсонеса Таврического и его хора входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

источник: РИА Новости Крым

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