Химчистка мягкой мебели — та задача, которую лучше доверить специалистам

Было проведено интересное исследование, в ходе которого хозяйкам задавали вопрос — «Что раздражает вас больше всего из того, что принято называть «не порядок» в доме?» И оказалось, что в лидерах таких триггеров значатся — пятна на мягкой мебели и шерсть животных на обивке этой самой мебели. Степень раздражения вырастает в разы, если барышня не знает, как справится с этой проблемой. Причём такие «незнания» — это не редкость. А всё потому, что сегодня мебельная промышленность шагнула вперед — в своём производстве используют довольно сложные материалы, уход за которыми не так уж и прост. И с точки зрения самого процесса, и с точки зрения того, какие средства можно использовать применимо к тому или иному материалу, а какие точно навредят.

Что делать? Варианта два: учиться уходу за предметами своего интерьера самостоятельно или же обращаться за помощью к специалистами. Химчистка мягкой мебели на дому сегодня из ряда тех услуг, на которые лучше потратиться, нежели тратить своё время и силы на дело, результат которого может и не устроить. Вот вы, к примеру, знаете, чем удалять пятна вина с плюшевой обивки вашего диванчика? Да так, чтобы и намека на неприятность не осталось. Или же как обновить «подуставший» от долгой жизни с вами материал, который обито ваше кресло? Да так, чтобы оно снова задышало жизнью и яркими красками? Наверняка ответ здесь — нет. А специалисты знают. Причём владеют как тонкостями самого процесса, так и имеют подручные инструменты да средства, благодаря которым задача решается и максимально быстро, и максимально эффективно.

Чистка мягкой мебели (и ковров) на дому

Как и когда

Профессиональная чистка мебели (и ковров) — это услуга, предоставляемая специализированными фирмами или мастерами, которые имеют опыт и знания в области чистки различных видов мебели. Основные аспекты здесь:

специалисты проводят тщательную чистку мебели от накопившейся пыли и грязи, особенно в труднодоступных местах.

используются специальные средства и методы для эффективного удаления пятен, следов от жидкостей, и других загрязнений.

может также проводится обработка мебели специальными средствами для последующей защиты от пятен, влаги, и других внешних воздействий. Когда точно стоит прибегать к профессиональной чистке мебели? если на мебели появились сложные пятна или загрязнения, которые трудно удалить самостоятельно.

регулярная чистка помогает поддерживать мебель в хорошем состоянии и продлевать ее срок службы.

если у вас или ваших близких есть аллергии, профессиональная чистка может помочь уменьшить количество аллергенов в доме.

если в помещении проводились ремонтные работы или только что переехали, профессиональная чистка может помочь избавиться от строительной пыли и запахов.

Профессиональная химчистка — особенности Главный момент здесь: при профессиональной чистке мебели часто используются специальные химикаты и средства для эффективного удаления пятен, грязи и бактерий. Стоит знать:

различные материалы мебели требуют разных подходов к чистке. Ткани, кожа, дерево и другие материалы могут иметь свои особенности в уходе.

профессиональные компании стараются использовать безопасные для человека и окружающей среды средства. Сертифицированные. Тем не менее, если у вас есть аллергии или особые требования по поводу химикатов, рекомендуется уточнить этот момент с предоставляющей услугу фирмой.

при чистке специалисты могут использовать методы влажной или сухой чистки в зависимости от материала и степени загрязнения. Прежде чем заказать профессиональную чистку мебели, рекомендуется уточнить у фирмы, какие средства и методы они используют, и обсудить любые индивидуальные требования или заботы, которые у вас могут быть относительно процесса чистки.

Почему химчистка должна быть профессиональной?

Вопрос, к слову, не праздный. Мы же все любители экономить. Но зачастую с уходом за мебелью такой подход оборачивается дополнительными расходами. По той простой причине, что: Химчистка диванов, кресел и другой мягкой мебели не может производиться шаблонно — для каждого типа покрытия и набивки существует своя технология и средства чистки, — поясняют специалисты. Кроме того:

профессионалы обладают знанием о том, какие химические вещества и средства безопасны и эффективны для конкретных материалов. Они также знают, как правильно дозировать и применять эти средства.

некоторые материалы мебели могут быть чувствительными к влаге, теплу или определенным химическим веществам. Профессионалы могут предотвратить повреждения, следя за температурой, влажностью и другими факторами в процессе чистки.

профессионалы имеют специализированные инструменты и оборудование для более глубокой и эффективной чистки, чем это возможно средствами для домашнего использования.

профессионалы могут выполнить работу более эффективно и быстро, чем вы, освобождая вас от необходимости тратить время и усилия на чистку мебели.

Как часто проводить генеральную химчистку мебели Отметим, что от того, насколько грамотно осуществляется уход за мебелью зависит не только её внешний вид по состоянию на «здесь и сейчас», но и сроки её службы. В целом же, частота проведения генеральной профессиональной химчистки мебели, как правило, зависит от нескольких факторов. Как-то:

интенсивность эксплуатации: если мебель «в работе» задействована по максимуму, например, «служит службу» в гостиной или на кухне, частота чистки может быть выше.

если мебель «в работе» задействована по максимуму, например, «служит службу» в гостиной или на кухне, частота чистки может быть выше. тип материала: различные материалы требуют разных методов ухода. Например, текстиль и кожа могут требовать более регулярной чистки по сравнению с деревом.

различные материалы требуют разных методов ухода. Например, текстиль и кожа могут требовать более регулярной чистки по сравнению с деревом. условия окружающей среды: если в вашем доме есть дети, домашние животные или если вы курите в помещении, мебель может быстрее загрязняться. В таких случаях может потребоваться более частая чистка.

если в вашем доме есть дети, домашние животные или если вы курите в помещении, мебель может быстрее загрязняться. В таких случаях может потребоваться более частая чистка. регулярная профилактика: регулярные профилактические меры, такие как ежедневная уборка и использование средств для защиты мебели, могут уменьшить необходимость в глубокой химчистке. Общие рекомендации включают проведение глубокой чистки мебели примерно один или два раза в год. Однако эти сроки могут варьироваться в зависимости от вышеупомянутых факторов. Если у вас есть специфические рекомендации от производителя мебели или профессионалов по уходу за мебелью, следуйте этим рекомендациям и тогда мебель прослужит вам точно дольше.