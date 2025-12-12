Химический завод на Украине может загрязнить Чёрное море урановым сырьём

Риски загрязнения Днепра и Черного моря радиоактивными продуктами распада урана с Приднепровского химзавода на Украине растут. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
Вызывает опасения обстановка на Приднепровском химическом заводе. В период с 1949 по 1991 год это производственное предприятие перерабатывало урановые концентраты и урановую руду, в настоящее время используется по другому предназначению, — цитирует Ртищева пресс-служба Минобороны РФ.
По его информации, здания и сооружения завода, расположенного в украинском Каменском (бывшем Днепродзержинске), в настоящее время находятся в аварийном состоянии.
Проникая внутрь помещений, атмосферные осадки смывают радиоактивные отходы и скапливаются в подвальных помещениях. В данных условиях возрастают риски загрязнения бассейна реки Днепр и попадания опасных продуктов распада уранового сырья в Черное море, — сказал представитель Минобороны РФ.
При этом он подчеркнул, что огневого воздействия на данный объект со стороны Российской Федерации не осуществлялось.
источник: РИА Новости Крым
