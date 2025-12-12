Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Химический завод на Украине может загрязнить Чёрное море урановым сырьём
Новости Республики
Химический завод на Украине может загрязнить Чёрное море урановым сырьём
фото: © РИА Новости . Михаил Воскресенский

Химический завод на Украине может загрязнить Чёрное море урановым сырьём

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:36 12.12.2025

Риски загрязнения Днепра и Черного моря радиоактивными продуктами распада урана с Приднепровского химзавода на Украине растут. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

Вызывает опасения обстановка на Приднепровском химическом заводе. В период с 1949 по 1991 год это производственное предприятие перерабатывало урановые концентраты и урановую руду, в настоящее время используется по другому предназначению, — цитирует Ртищева пресс-служба Минобороны РФ.

По его информации, здания и сооружения завода, расположенного в украинском Каменском (бывшем Днепродзержинске), в настоящее время находятся в аварийном состоянии.

Узнайте больше:  8 из 10 россиян ставят ёлку: какую выбирают и как украшают

Проникая внутрь помещений, атмосферные осадки смывают радиоактивные отходы и скапливаются в подвальных помещениях. В данных условиях возрастают риски загрязнения бассейна реки Днепр и попадания опасных продуктов распада уранового сырья в Черное море, — сказал представитель Минобороны РФ.

При этом он подчеркнул, что огневого воздействия на данный объект со стороны Российской Федерации не осуществлялось.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 2

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.