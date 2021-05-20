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Хиты сезона-2021: авианаправления, куда больше всего вырос спрос этой весной
фото: blende12 (pixabay.com)

Хиты сезона-2021: авианаправления, куда больше всего вырос спрос этой весной

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:47 20.05.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил рейтинг авианаправлений по России, где наиболее заметно вырос спрос по сравнению с весной 2019 года. Это направления, к которым стоит приглядеться, если хочется чего-то новенького. По каждому из маршрутов, попавших в рейтинг, спрос по сравнению с весной 2019 года вырос более чем в три раза.

Лидирует в рейтинге направление Москва — Горно-Алтайск, именно по этому маршруту больше всего выросло число бронирований по сравнению с весной 2019 года. Во-первых, Алтай просто бьет все рекорды по популярности уже второй год, а, во-вторых, туда стало летать больше рейсов. В результате средний чек по сравнению с весной 2019 года сократился на 47% — с 26,2 до 13,8 тыс. рублей туда-обратно. А количество бронирований выросло в 15 раз.

На втором месте по росту спроса направление Санкт-Петербург — Саратов. Саратов, кстати, это еще один пример города, который стал доступнее за последнее время: летом 2019 года здесь открылся новый аэропорт. Количество бронирований по направлению Санкт-Петербург — Саратов выросло более чем в 6 раз, а средний чек сократился на 39% — с 14,5 до 8,8 тыс. рублей туда-обратно.

На третьем месте направление Симферополь — Минеральные Воды, количество бронирований выросло более чем в 5 раз. Отметим, что все направления «двусторонние»: к примеру, здесь учитываются и перелеты из Симферополя в Минеральные Воды, и перелеты из Минеральных Вод в Симферополь. Средний чек на направлении сократился на 23%: с 8,4 до 6,4 тыс. рублей туда-обратно.

Топ-20 авианаправлений с наибольшим ростом спроса по сравнению с весной 2019 года

НаправлениеСредний чек туда-обратно, весна 2019Средний чек туда-обратно, весна 2021Динамика среднего чека
Москва — Горно-Алтайск2629213837-47%
Санкт-Петербург — Саратов144868793-39%
Симферополь — Минеральные Воды83836423-23%
Сочи — Нижний Новгород1651511760-29%
Санкт-Петербург — Белгород135228159-40%
Москва — Геленджик1583410517-34%
Симферополь — Нижний Новгород1623511883-27%
Южно-Сахалинск — Курильск1169011939+2%
Уфа — Сочи1422211835-17%
Симферополь — Казань1386812420-10%
Нижний Новгород — Екатеринбург179166971-61%
Москва — Курск101679243-9%
Санкт-Петербург — Курск118268933-24%
Санкт-Петербург — Ульяновск129207752-40%
Южно-Сахалинск — Южно-Курильск 1233912089-2%
Ростов-на-Дону — Омск1357711021-19%
Красноярск — Казань1809715498-14%
Санкт-Петербург — Астрахань177709995-44%
Москва — Нальчик1121010435-7%
Сочи — Новосибирск2010316271-19%

Данные по авиабилетам, оформленным для вылета в период с 1.03.2021 по 31.05.2021

Сравнение с тем же периодом 2019 года

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Также более чем в 5 раз выросло число бронирований на направлениях Сочи — Нижний Новгород, Санкт-Петербург — Белгород и Москва — Геленджик. В 4 раза и более стали чаще бронировать авиабилеты по направлениям Симферополь — Нижний Новгород, Южно-Сахалинск — Курильск, Уфа — Сочи и Симферополь — Казань.

Рост бронирований более чем втрое аналитики Туту.ру фиксируют на направлениях Нижний Новгород — Екатеринбург, Москва — Курск, Санкт-Петербург — Курск, Санкт-Петербург — Ульяновск, Южно-Сахалинск — Южно-Курильск, Ростов-на-Дону — Омск, Красноярск — Казань, Санкт-Петербург — Астрахань, Москва — Нальчик и Сочи — Новосибирск.

Аналитики Туту.ру отмечают, что по большинству направлений, представленных в рейтинге, существенно снизился средний чек в сравнении с весной 2019 года. Рекордсменом в этом плане стало направление Нижний Новгород — Екатеринбург, где средний чек сократился на 61%. На 40% и более снизились средние чеки на направлениях Москва — Горно-Алтайск, Санкт-Петербург — Астрахань, Санкт-Петербург — Белгород и Санкт-Петербург — Ульяновск.

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Хиты сезона-2021: авианаправления, куда больше всего вырос спрос этой весной

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