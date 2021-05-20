Хиты сезона-2021: авианаправления, куда больше всего вырос спрос этой весной

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил рейтинг авианаправлений по России, где наиболее заметно вырос спрос по сравнению с весной 2019 года. Это направления, к которым стоит приглядеться, если хочется чего-то новенького. По каждому из маршрутов, попавших в рейтинг, спрос по сравнению с весной 2019 года вырос более чем в три раза.
Лидирует в рейтинге направление Москва — Горно-Алтайск, именно по этому маршруту больше всего выросло число бронирований по сравнению с весной 2019 года. Во-первых, Алтай просто бьет все рекорды по популярности уже второй год, а, во-вторых, туда стало летать больше рейсов. В результате средний чек по сравнению с весной 2019 года сократился на 47% — с 26,2 до 13,8 тыс. рублей туда-обратно. А количество бронирований выросло в 15 раз.
На втором месте по росту спроса направление Санкт-Петербург — Саратов. Саратов, кстати, это еще один пример города, который стал доступнее за последнее время: летом 2019 года здесь открылся новый аэропорт. Количество бронирований по направлению Санкт-Петербург — Саратов выросло более чем в 6 раз, а средний чек сократился на 39% — с 14,5 до 8,8 тыс. рублей туда-обратно.
На третьем месте направление Симферополь — Минеральные Воды, количество бронирований выросло более чем в 5 раз. Отметим, что все направления «двусторонние»: к примеру, здесь учитываются и перелеты из Симферополя в Минеральные Воды, и перелеты из Минеральных Вод в Симферополь. Средний чек на направлении сократился на 23%: с 8,4 до 6,4 тыс. рублей туда-обратно.
Топ-20 авианаправлений с наибольшим ростом спроса по сравнению с весной 2019 года
|Направление
|Средний чек туда-обратно, весна 2019
|Средний чек туда-обратно, весна 2021
|Динамика среднего чека
|Москва — Горно-Алтайск
|26292
|13837
|-47%
|Санкт-Петербург — Саратов
|14486
|8793
|-39%
|Симферополь — Минеральные Воды
|8383
|6423
|-23%
|Сочи — Нижний Новгород
|16515
|11760
|-29%
|Санкт-Петербург — Белгород
|13522
|8159
|-40%
|Москва — Геленджик
|15834
|10517
|-34%
|Симферополь — Нижний Новгород
|16235
|11883
|-27%
|Южно-Сахалинск — Курильск
|11690
|11939
|+2%
|Уфа — Сочи
|14222
|11835
|-17%
|Симферополь — Казань
|13868
|12420
|-10%
|Нижний Новгород — Екатеринбург
|17916
|6971
|-61%
|Москва — Курск
|10167
|9243
|-9%
|Санкт-Петербург — Курск
|11826
|8933
|-24%
|Санкт-Петербург — Ульяновск
|12920
|7752
|-40%
|Южно-Сахалинск — Южно-Курильск
|12339
|12089
|-2%
|Ростов-на-Дону — Омск
|13577
|11021
|-19%
|Красноярск — Казань
|18097
|15498
|-14%
|Санкт-Петербург — Астрахань
|17770
|9995
|-44%
|Москва — Нальчик
|11210
|10435
|-7%
|Сочи — Новосибирск
|20103
|16271
|-19%
Данные по авиабилетам, оформленным для вылета в период с 1.03.2021 по 31.05.2021
Сравнение с тем же периодом 2019 года
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Также более чем в 5 раз выросло число бронирований на направлениях Сочи — Нижний Новгород, Санкт-Петербург — Белгород и Москва — Геленджик. В 4 раза и более стали чаще бронировать авиабилеты по направлениям Симферополь — Нижний Новгород, Южно-Сахалинск — Курильск, Уфа — Сочи и Симферополь — Казань.
Рост бронирований более чем втрое аналитики Туту.ру фиксируют на направлениях Нижний Новгород — Екатеринбург, Москва — Курск, Санкт-Петербург — Курск, Санкт-Петербург — Ульяновск, Южно-Сахалинск — Южно-Курильск, Ростов-на-Дону — Омск, Красноярск — Казань, Санкт-Петербург — Астрахань, Москва — Нальчик и Сочи — Новосибирск.
Аналитики Туту.ру отмечают, что по большинству направлений, представленных в рейтинге, существенно снизился средний чек в сравнении с весной 2019 года. Рекордсменом в этом плане стало направление Нижний Новгород — Екатеринбург, где средний чек сократился на 61%. На 40% и более снизились средние чеки на направлениях Москва — Горно-Алтайск, Санкт-Петербург — Астрахань, Санкт-Петербург — Белгород и Санкт-Петербург — Ульяновск.
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