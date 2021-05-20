Хиты сезона-2021: авианаправления, куда больше всего вырос спрос этой весной

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил рейтинг авианаправлений по России, где наиболее заметно вырос спрос по сравнению с весной 2019 года. Это направления, к которым стоит приглядеться, если хочется чего-то новенького. По каждому из маршрутов, попавших в рейтинг, спрос по сравнению с весной 2019 года вырос более чем в три раза.

Лидирует в рейтинге направление Москва — Горно-Алтайск, именно по этому маршруту больше всего выросло число бронирований по сравнению с весной 2019 года. Во-первых, Алтай просто бьет все рекорды по популярности уже второй год, а, во-вторых, туда стало летать больше рейсов. В результате средний чек по сравнению с весной 2019 года сократился на 47% — с 26,2 до 13,8 тыс. рублей туда-обратно. А количество бронирований выросло в 15 раз.

На втором месте по росту спроса направление Санкт-Петербург — Саратов. Саратов, кстати, это еще один пример города, который стал доступнее за последнее время: летом 2019 года здесь открылся новый аэропорт. Количество бронирований по направлению Санкт-Петербург — Саратов выросло более чем в 6 раз, а средний чек сократился на 39% — с 14,5 до 8,8 тыс. рублей туда-обратно.

На третьем месте направление Симферополь — Минеральные Воды, количество бронирований выросло более чем в 5 раз. Отметим, что все направления «двусторонние»: к примеру, здесь учитываются и перелеты из Симферополя в Минеральные Воды, и перелеты из Минеральных Вод в Симферополь. Средний чек на направлении сократился на 23%: с 8,4 до 6,4 тыс. рублей туда-обратно.

Топ-20 авианаправлений с наибольшим ростом спроса по сравнению с весной 2019 года

Направление Средний чек туда-обратно, весна 2019 Средний чек туда-обратно, весна 2021 Динамика среднего чека Москва — Горно-Алтайск 26292 13837 -47% Санкт-Петербург — Саратов 14486 8793 -39% Симферополь — Минеральные Воды 8383 6423 -23% Сочи — Нижний Новгород 16515 11760 -29% Санкт-Петербург — Белгород 13522 8159 -40% Москва — Геленджик 15834 10517 -34% Симферополь — Нижний Новгород 16235 11883 -27% Южно-Сахалинск — Курильск 11690 11939 +2% Уфа — Сочи 14222 11835 -17% Симферополь — Казань 13868 12420 -10% Нижний Новгород — Екатеринбург 17916 6971 -61% Москва — Курск 10167 9243 -9% Санкт-Петербург — Курск 11826 8933 -24% Санкт-Петербург — Ульяновск 12920 7752 -40% Южно-Сахалинск — Южно-Курильск 12339 12089 -2% Ростов-на-Дону — Омск 13577 11021 -19% Красноярск — Казань 18097 15498 -14% Санкт-Петербург — Астрахань 17770 9995 -44% Москва — Нальчик 11210 10435 -7% Сочи — Новосибирск 20103 16271 -19%

Данные по авиабилетам, оформленным для вылета в период с 1.03.2021 по 31.05.2021

Сравнение с тем же периодом 2019 года

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Также более чем в 5 раз выросло число бронирований на направлениях Сочи — Нижний Новгород, Санкт-Петербург — Белгород и Москва — Геленджик. В 4 раза и более стали чаще бронировать авиабилеты по направлениям Симферополь — Нижний Новгород, Южно-Сахалинск — Курильск, Уфа — Сочи и Симферополь — Казань.

Рост бронирований более чем втрое аналитики Туту.ру фиксируют на направлениях Нижний Новгород — Екатеринбург, Москва — Курск, Санкт-Петербург — Курск, Санкт-Петербург — Ульяновск, Южно-Сахалинск — Южно-Курильск, Ростов-на-Дону — Омск, Красноярск — Казань, Санкт-Петербург — Астрахань, Москва — Нальчик и Сочи — Новосибирск.

Аналитики Туту.ру отмечают, что по большинству направлений, представленных в рейтинге, существенно снизился средний чек в сравнении с весной 2019 года. Рекордсменом в этом плане стало направление Нижний Новгород — Екатеринбург, где средний чек сократился на 61%. На 40% и более снизились средние чеки на направлениях Москва — Горно-Алтайск, Санкт-Петербург — Астрахань, Санкт-Петербург — Белгород и Санкт-Петербург — Ульяновск.

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