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Хочу, но не дают? Программисты готовы учить математике в школах за 200 тыс рублей в месяц, инженеры — за 130
фото: pikist.com

Хочу, но не дают? Программисты готовы учить математике в школах за 200 тыс рублей в месяц, инженеры — за 130

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:50 27.09.2024

Бухгалтеры готовы переквалифицироваться в учителей математики на зарплату в среднем 80 тысяч рублей в месяц, программисты — на 200 тысяч рублей. Сервис SuperJob решил выяснить, за какую зарплату представители распространенных профессий готовы стать школьными учителями по предметам, которые соответствуют их специализации. В опросе приняли участие 5000 представителей 10 профессиональных групп.

Если говорить о медианной зарплате, то самыми требовательными оказались программисты. 200 тысяч рублей в месяц в среднем хотят получать разработчики за обучение школьников математике или информатике. Для программистов вообще характерны высокие зарплатные ожидания: зарплатный минимум на педагогическом посту, по их оценкам, — 80 тысяч рублей в месяц, максимум — 350 тысяч. На втором месте врачи: работать учителем химии или биологии они согласны за 150 тысяч рублей в месяц (в среднем), «потолок» зарплатных ожиданий — 300 тысяч. На третьем месте по уровню запросов находятся инженеры: преподавать математику или физику они согласны в среднем за 130 тысяч рублей в месяц, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Геологи и геодезисты готовы учить подрастающее поколение географии за 100 тысяч рублей в месяц. Такую же зарплату запросили экономисты за уроки математики, юристы — за уроки истории или обществознания, редакторы — за обучение русскому языку, а переводчики — за уроки иностранного языка. Тренеры также готовы работать преподавателями физической культуры за 100 тысяч рублей в месяц.

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У бухгалтеров оказались самые скромные запросы: они готовы обучать школьников математике в среднем за 80 тысяч рублей. Впрочем, не желающих работать в школе среди них больше всего — 16%, столько же — только среди программистов. На втором месте — редакторы (11% не хотят преподавать), на третьем — инженеры (10%). Самыми лояльными оказались геологи и тренеры (среди них менее 1% не готовых к преподавательской деятельности).

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 524
  • Время проведения: 28 августа — 25 сентября 2024 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: по 500 респондентов — представителей каждой профессиональной группы
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