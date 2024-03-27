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Ход реконструкции набережной в курортном поселке Коктебель проверил премьер-министр

Ход реконструкции набережной в курортном поселке Коктебель проверил премьер-министр Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:11 27.03.2024

В поселке городского типа Коктебель продолжается  реконструкция набережной. Строительство ведётся на средства государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк осмотрел ход строительства, пообщался с подрядчиком.

Ход реконструкции набережной в курортном поселке Коктебель проверил премьер-министр Крыма

Ведутся необходимые строительные работы по графику. Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 35 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. После реконструкции сама территория набережной будет качественной и комфортной для отдыхающих, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Ход реконструкции набережной в курортном поселке Коктебель проверил премьер-министр Крыма

Фото: страница ВКонтакте Ю.Гоцанюка.

 

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