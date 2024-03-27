Ход реконструкции набережной в курортном поселке Коктебель проверил премьер-министр Крыма

В поселке городского типа Коктебель продолжается реконструкция набережной. Строительство ведётся на средства государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк осмотрел ход строительства, пообщался с подрядчиком.

Ведутся необходимые строительные работы по графику. Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 35 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. После реконструкции сама территория набережной будет качественной и комфортной для отдыхающих, — рассказал Юрий Гоцанюк.