Холестерин: друг, враг или просто сосед? Что нужно знать каждому

Представьте себе город, в котором всё устроено по принципу круговорота: дороги, коммуникации, фабрики и жилые кварталы — всё взаимосвязано. Холестерин в нашем организме работает примерно так же: он не просто «плохой парень», как его часто рисуют, а важный участник жизненно необходимых процессов. Но когда его становится слишком много — или когда «трафик» по сосудам нарушается — начинаются проблемы. Сегодня поговорим о том, что такое холестерин на самом деле, зачем он нужен, когда стоит насторожиться, и как держать его под контролем без паники и без лишнего драматизма.

Современная медицина предлагает несколько подходов к коррекции уровня холестерина — от изменения образа жизни до медикаментозных средств. Среди последних, например, есть препараты разных классов: статины, ингибиторы всасывания холестерина (эзетимиб), PCSK9-ингибиторы и связывающие смолы, к числу которых, к примеру, относится Холестирамин. Кроме того, существуют добавки (например, растительные стерины, омега‑3, красный дрожжевой рис — хотя последний требует осторожности из‑за нестабильного состава), а также повседневные «суперфуды», способные мягко, но ощутимо влиять на липидный профиль: овсянка, лён, авокадо, фасоль, чеснок, ягоды и орехи. Ниже расскажем обо всём по порядку — от основ до практических решений.

Что такое холестерин? И почему он не враг, а просто… строитель

Холестерин — это жироподобное вещество, которое на 80% вырабатывается самим организмом (в основном печенью), и лишь около 20% поступает с пищей. Его часто называют «жиром», но технически это — стероидный спирт. Важно понимать: без холестерина мы бы не существовали. Он участвует в:

образовании клеточных мембран (каждая клетка в теле «обернута» в липидную двойную оболочку, где холестерин — как уплотнитель и регулятор проницаемости);

синтезе гормонов (включая кортизол, эстроген, тестостерон, витамин D);

производстве желчных кислот, без которых невозможно усваивать жиры и жирорастворимые витамины (A, D, E, K);

функционировании нервной системы — в оболочках нервных волокон (миелине) холестерин тоже есть.

То есть, холестерин — не «шлак», а строительный материал. Проблема возникает тогда, когда его транспортировка по телу нарушается. Ведь сам по себе холестерин не растворяется в крови — ему нужны «машины-перевозчики». Их называют липопротеинами.

Основные «типы транспорта»:

ЛПНП (липопротеины низкой плотности) — часто называют «плохим» холестерином, потому что при избытке они могут «застревать» в стенках сосудов и участвовать в образовании атеросклеротических бляшек.

ЛПВП (липопротеины высокой плотности) — «хороший» холестерин: он собирает излишки холестерина из тканей и возвращает их в печень для утилизации.

триглицериды — тоже жиры, но не холестерин. Однако их уровень часто коррелирует с дислипидемией и метаболическими нарушениями.

Важно: не холестерин вреден сам по себе, а дисбаланс в его транспорте. И именно на этот дисбаланс стоит обращать внимание.

Когда стоит бить тревогу? Симптомы — и их отсутствие

Главная коварность высокого холестерина — в его «тихом» течении. Он не болит, не чешется, не проявляется напрямую. Нет «признаков повышенного холестерина» в чистом виде. Иногда могут возникать:

ксантелазмы — жёлтые пятна под кожей век (скопления холестерина в тканях);

ксантомы — узелки на сухожилиях (например, на ахиллесовом);

липоидная дуга роговицы — белесоватый ободок вокруг зрачка (чаще у пожилых, но у молодых людей — тревожный сигнал).

Однако чаще всего человек узнаёт о проблеме только после:

анализа крови (липидограммы),

или, что хуже — после сердечно‑сосудистого события: инфаркта, инсульта, стенокардии, перемежающейся хромоты.

Когда действительно стоит провериться?

В возрасте 20 лет — первая липидограмма для оценки базового уровня.

Далее — каждые 4-6 лет, если показатели в норме и нет факторов риска.

Ежегодно или чаще, если: есть семейный анамнез преждевременных сердечно-сосудистых заболеваний (до 55 лет у мужчин, до 65 — у женщин); уже диагностированы ИБС, инсульт, сахарный диабет, гипертония; есть признаки метаболического синдрома (окружность талии >94 см у мужчин / >80 см у женщин, повышенное АД, высокий уровень триглицеридов, низкий ЛПВП, инсулинорезистентность); вы курите, ведёте малоподвижный образ жизни, часто едите трансжиры и рафинированные углеводы; страдаете ожирением (особенно абдоминальным — жир на животе).



Важно: даже при «нормальных» цифрах по общему холестерину может быть скрытая угроза — если соотношение ЛПНП/ЛПВП неблагоприятное, или если присутствуют мелкие, плотные частицы ЛПНП (они более атерогенны). Современные лаборатории могут оценить и это — так называемая расширенная липидограмма (включает аполипопротеин B, ЛП(а), размер частиц ЛПНП и др.).

Как измеряют холестерин: от простого анализа до «продвинутой» диагностики

Стандартная липидограмма (назначается в поликлинике)

В неё входят:

общий холестерин;

ЛПНП (рассчитывается по формуле Фридвальда или измеряется напрямую);

ЛПВП;

триглицериды.

Сдаётся натощак (10-12 часов без еды, можно воду). Рекомендуется за 2-3 дня до анализа не употреблять алкоголь и не переедать жирное.

Расширенный липидный профиль (часто в частных лабораториях)

Может включать:

ЛП(а) — генетически обусловленный фактор риска, независимый от других показателей;

аполипопротеин B (ApoB) — отражает количество атерогенных частиц (у многих людей точнее, чем ЛПНП);

аполипопротеин A1 (ApoA1) — маркёр «хорошего» холестерина;

соотношение ApoB/ApoA1 — прогностически более значимо, чем обычное ЛПНП/ЛПВП;

субфракции ЛПНП — крупные (менее опасные) vs мелкие, плотные (высокорисковые).

Дополнительные «сопутствующие» маркёры

С-реактивный белок высокой чувствительности (hs-CRP) — показатель хронического воспаления, которое «включает» атеросклероз;

гомоцистеин — при повышении повреждает эндотелий сосудов;

гликированный гемоглобин (HbA1c) — для оценки гликемического контроля, связанного с дислипидемией.

Совет: не ориентируйтесь только на «общий холестерин». В современной кардиологии акцент делается на уровень ЛПНП и индивидуальный сердечно-сосудистый риск. Например, для человека с ишемической болезнью сердца целевой уровень ЛПНП — менее 1,8 ммоль/л, а для здорового молодого человека — до 3,0 ммоль/л. Цели подбираются индивидуально.

Чем опасен высокий холестерин: не только сердце, но и мозг, ноги, глаза

Повышенный уровень ЛПНП — главный «строитель» атеросклеротических бляшек. Бляшка — это не просто «жировая пробка», а сложная структура:

Повреждение эндотелия (внутренней выстилки сосуда) — из‑за курения, гипертонии, высокого сахара, воспаления. Проникновение ЛПНП в стенку сосуда → их окисление. «Призыв на помощь» иммунных клеток (макрофагов), которые «поглощают» окисленные ЛПНП и превращаются в «пенистые клетки». Формирование фиброзной «крышки» над жировым ядром — так растёт бляшка. При определённых условиях (воспаление, стресс, скачок давления) бляшка может вскрыться — и тогда поверх неё быстро образуется тромб. Именно это вызывает:

инфаркт миокарда (если тромб в коронарной артерии),

ишемический инсульт (если в сосуде мозга),

ишемия кишечника, почек, конечностей.

Кроме того, хроническая гиперхолестеринемия связана с:

болезнями печени (неалкогольная жировая болезнь печени — НАЖБП);

снижением когнитивных функций в пожилом возрасте (атеросклероз сосудов мозга);

эректильной дисфункцией (нарушение кровотока в мелких сосудах);

ухудшением зрения (атеросклероз центральной артерии сетчатки).

Но повторим: не сам холестерин виноват, а его неправильная циркуляция. Даже при высоком ЛПНП риск остаётся низким, если нет воспаления, гипертонии, инсулинорезистентности и курения.

Что повышает холестерин: мифы и реальность

Утверждение: «Яйца = холестерин = враг»

Реальность: у большинства людей (70-80%) диетический холестерин (из яиц, морепродуктов, печени) слабо влияет на уровень ЛПНП. Основные «виновники» проблем с сосудами и ростом «плохого холестерина» — насыщенные жиры, которыми богаты как яйца, так и другие продукты животного происхождения; трансжиры (маргарин, выпечка, фастфуд) и рафинированные углеводы (белый хлеб, сахар, сладкие напитки), которые повышают триглицериды и снижают ЛПВП. «Адская смесь» здесь — яйца, хлеб и бекон, поджаренный на сливочном масле, на завтрак.

Утверждение: «Все жиры вредны»

Реальность: мононенасыщенные (оливковое масло, авокадо, орехи) и Омега‑3 (льняное семя, чиа, жирная рыба) — снижают ЛПНП и воспаление (при условии соблюдения баланса Омега-6/Омега-3! При этом лучше отдавать предпочтение цельным продуктам, в которых масла «зашиты в матрицу», а не обработанным «голым» маслам в жидком виде). Насыщенные жиры (пальмовое масло, кокосовое масло, жирные молочные продукты, мясо) — у значительной части людей являются виновниками повышения ЛПНП.

Факторы, однозначно повышающие риск:

трансжиры — даже в малых дозах (0,5-2% от калорий) увеличивают ЛПНП на 10-20% и снижают ЛПВП;

избыток сахара — особенно фруктозы (в сладких напитках): повышает триглицериды, снижает ЛПВП, стимулирует синтез ЛПНП в печени;

малоподвижность — физическая активность повышает ЛПВП и ускоряет выведение холестерина;

курение — повреждает эндотелий и окисляет ЛПНП, делая его более «липким»;

стресс и недосып — повышают кортизол, что может нарушать липидный обмен.

Как контролировать холестерин: 4 уровня защиты

Уровень 1. Образ жизни — первая и самая мощная линия обороны

Питание (не «диета», а стиль)

Фокус — на цельные растительные продукты:

клетчатка — особенно растворимая: овсянка, ячмень, бобы, яблоки, цитрусовые, лён. 5-10 г растворимой клетчатки в день снижают ЛПНП на 5-10%.

фитостерины — в авокадо, орехах, семенах, обогащённых продуктах (2 г в день — -8-10% ЛПНП).

полифенолы — в тёмном винограде, ягодах, какао, зелёном чае: уменьшают окисление ЛПНП.

Омега‑3 — лён, чиа, грецкие орехи, водоросли; жирная рыба 2 раза в неделю — для остальных.

Избегайте: трансжиров (читайте этикетки: «частично гидрогенизированные масла» = запрет), сладких напитков, рафинированных углеводов.

Физическая активность

Аэробные нагрузки (быстрая ходьба, плавание, велосипед) — 150 мин/неделю умеренной интенсивности;

Силовые тренировки — 2 раза в неделю: повышают мышечную массу, что улучшает инсулиновую чувствительность и обмен липидов.

Сон и стресс-менеджмент

7-9 часов сна, практики осознанности (медитация, дыхание), прогулки на природе — всё это влияет на гормональный фон и воспаление.

Отказ от курения

Уже через 3 недели после отказа улучшается функция эндотелия, снижается окислительный стресс.

Уровень 2. Добавки и нутрицевтики (по согласованию с врачом)

Растительные стерины/станолы — 2 г/день (в обогащённых йогуртах, соках или капсулах) — -8-10% ЛПНП. Безопасны, но не заменяют статины при высоком риске.

Омега‑3 (ЭПК+ДГК) — 1-4 г/день: снижают триглицериды, особенно при их уровне >2,3 ммоль/л.

Красный дрожжевой рис — содержит монаколин К (природный статин), но дозировка непредсказуема, возможны побочки как у статинов. Не рекомендуется без контроля врача.

Экстракт артишока, берберин, экстракт зелёного чая — умеренный эффект, данные неоднозначны, но безопасны.

Уровень 3. Медикаментозная терапия

Назначается при:

уже перенесённых сердечно-сосудистых событиях,

очень высоком ЛПНП (>4,9 ммоль/л),

высоком 10‑летнем риске (по шкалам SCORE2, ASCVD и др.).

Основные группы:

статины (аторвастатин, розувастатин и др.) — «золотой стандарт». Снижают ЛПНП на 30-60%, стабилизируют бляшки, снижают воспаление. При этом имеют немало побочных эффектов.

(аторвастатин, розувастатин и др.) — «золотой стандарт». Снижают ЛПНП на 30-60%, стабилизируют бляшки, снижают воспаление. При этом имеют немало побочных эффектов. Эзетимиб — блокирует всасывание холестерина в кишечнике; эффект ~15-20%, часто комбинируют со статинами.

— блокирует всасывание холестерина в кишечнике; эффект ~15-20%, часто комбинируют со статинами. PCSK9-ингибиторы (алирокумаб, эволокумаб) — моноклональные антитела, снижают ЛПНП до 60 %, назначаются при семейной гиперхолестеринемии или непереносимости статинов.

(алирокумаб, эволокумаб) — моноклональные антитела, снижают ЛПНП до 60 %, назначаются при семейной гиперхолестеринемии или непереносимости статинов. Связывающие смолы — уже упомянутый выше Холестирамин . Работают в кишечнике: связывают желчные кислоты, за счёт чего печень вынуждена использовать холестерин для их синтеза. Эффект умеренный (-15-25% ЛПНП), но могут вызывать запоры и мешать всасыванию жирорастворимых витаминов и других лекарств (приём — с интервалом 4 часа).

— уже упомянутый выше . Работают в кишечнике: связывают желчные кислоты, за счёт чего печень вынуждена использовать холестерин для их синтеза. Эффект умеренный (-15-25% ЛПНП), но могут вызывать запоры и мешать всасыванию жирорастворимых витаминов и других лекарств (приём — с интервалом 4 часа). Бемпепдоевая кислота (Bempedoic acid) — новый препарат, работает в печени, но не вызывает миалгий (в отличие от статинов).

Уровень 4. Мониторинг и адаптация

Через 4-12 недель после старта терапии — контроль липидограммы.

Далее — раз в 3–12 месяцев (в зависимости от стабильности).

Контроль печёночных проб (АЛТ, АСТ) и КФК при приёме статинов (редко, но важно).

Обязательно — оценка переносимости и приверженности лечению.

«Суперфуды» для сердца: что реально работает в повседневности

Вот продукты, на основе которых нужно выстраивать рацион:

Овсяные отруби / цельная овсянка 3 г β-глюкана в день → −5–7 % ЛПНП Завтрак: 40-50 г овсянки на воде/растительном молоке + ягоды + лён. Молотые семена льна Растворимая клетчатка + лигнаны + омега‑3 1-2 ст. л. в день в смузи, каши, тесто. Хранить в морозилке. Фасоль, чечевица, нут Клетчатка, растительный белок ½-1 чашка в день в супах, салатах, пюре. Варить с тмином/куркумой — снижает газообразование. Авокадо Мононенасыщенные жиры + фитостерины ½ шт. в день — в салаты, вместо масла. Грецкие орехи Омега‑3 (АЛК), полифенолы 7-10 шт. в день (около 30 г). Не жарить! Тёмные ягоды (черника, ежевика, клюква) Антоцианы → снижают окисление ЛПНП Свежие/замороженные — в каши, йогурты. Можно сушить без сахара. Чеснок (свежий, измельчённый) Аллицин → умеренное снижение ЛПНП и АД 1 зубчик в день — добавлять в блюда за 5–10 мин до конца готовки. Какао-порошок (неалкализованный, >70 %) Флаванолы → улучшают эндотелиальную функцию 1-2 ч. л. в день — в напитки, каши. Без сахара.

Важно: эффект накопительный. Результаты заметны через 4–12 недель регулярного употребления.

Холестерин — не враг, а сигнал

Холестерин — это не приговор, а один из индикаторов метаболического здоровья. Его уровень отражает, насколько сбалансированы ваше питание, активность, сон, стресс и генетика. Главное — не гнаться за «самыми низкими цифрами», а стремиться к устойчивому, индивидуальному балансу.

Проверяйтесь регулярно. Слушайте своё тело. Ешьте разнообразно. Двигайтесь. И помните: даже небольшие, но постоянные шаги — например, замена белого хлеба на цельнозерновой, или прогулка после ужина — со временем дают больший эффект, чем кратковременные радикальные меры.

Важно: при любых интервенциях, связанных со здоровьем (в том числе, при введении каких-либо медицинских препаратов), консультация с лечащим врачом — обязательна!

