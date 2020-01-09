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Холодно, но не минус. Погода в Крыму
иллюстрация: pxhere.com

Холодно, но не минус. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:29 09.01.2020

В пятницу, 10 января, в Крыму без осадков. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

На побережье ночью и днем от 1 до 7° тепла. Местами возможен туман, на отдельных участках дорог гололедица. В выходные дни прохождение атмосферных фронтов вызовет небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Юго-западный ветер днем 11 января усилится до 15 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Холодно, но не минус. Погода в Крыму

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