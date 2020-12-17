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Холодно! Погода в Крыму
фото: MariaGodfrida (pixabay.com)

Холодно! Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:50 17.12.2020

В пятницу и в субботу в Крыму сохранится холодная погода.

Без существенных осадков. Ночью и утром в степных, предгорных районах и в горах ожидается туман, гололед. Минимальная температура воздуха -3…+2°, на ЮБК до +6°; максимальная +1…+6°, на ЮБК до +10°. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Холодно! Погода в Крыму

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