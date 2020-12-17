Холодно! Погода в Крыму

В пятницу и в субботу в Крыму сохранится холодная погода.

Без существенных осадков. Ночью и утром в степных, предгорных районах и в горах ожидается туман, гололед. Минимальная температура воздуха -3…+2°, на ЮБК до +6°; максимальная +1…+6°, на ЮБК до +10°. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .