Холодный атмосферный фронт — погода в Крыму

28 февраля в ночные и утренние часы в Крыму погоду будет диктовать холодный атмосферный фронт.

Пройдут дожди, местами очень сильные, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный сильный 15-20 м/с, в горных районах и на ЮБК порывы 25-28 м/с. Днем 28 февраля ветер ослабеет, осадки прекратятся. Минимальная температура воздуха +1…+6°, максимальная +5…+10°. В выходные дни без осадков, лишь в субботу днем вероятны локальные дожди. Ночная температура воздуха понизится до -2…+3°, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .