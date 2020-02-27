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Холодный атмосферный фронт - погода в Крыму
иллюстрация: pxhere.com

Холодный атмосферный фронт — погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:37 27.02.2020

28 февраля в ночные и утренние часы в Крыму погоду будет диктовать холодный атмосферный фронт.

Пройдут дожди, местами очень сильные, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный сильный 15-20 м/с, в горных районах и на ЮБК порывы 25-28 м/с. Днем 28 февраля ветер ослабеет, осадки прекратятся. Минимальная температура воздуха +1…+6°, максимальная +5…+10°. В выходные дни без осадков, лишь в субботу днем вероятны локальные дожди. Ночная температура воздуха понизится до -2…+3°, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Холодный атмосферный фронт - погода в Крыму

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