Холодный штормовой ветер — апрель в Крыму теплом не радует

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:30 22.04.2026

Усиление ветра до штормовых значений ожидается в Крыму 23 и 24 апреля – объявлено экстренное предупреждение. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по региону.

Днем 23 апреля и ночью 24 апреля в Крыму ожидаются усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с, – говорится в сообщении.

При таких неблагоприятных погодных условиях важно соблюдать меры безопасности, напомнили в МЧС.

Так, нельзя разводить открытый огонь, когда ветровая нагрузка превышает 10 метров в секунду. В ветреную погоду не стоит выбрасывать непотушенные сигареты. Кроме того, не лишним будет держать под рукой средства первичного пожаротушения, а при обнаружении дыма или огня следует без промедления набирать 101 или 112, добавили в пресс-службе.

источник: РИА Новости Крым 

