Хорошая ли новость? Госдума решила защитить должников по ЖКХ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который защищает от списания со счета должника доход в размере 12 702 рубля в месяц. Ко второму чтению, отмечает Московский Комсомолец , новые правила могут распространить и на долги по ЖКХ — это существенно расширит число россиян, для которых такая гарантия минимального дохода имеет значение.

Рассматривалось сразу два законопроекта на эту тему. Один из них, безусловный фаворит, был подписан группой влиятельных единороссов, а другой — депутатами из фракции «СР». Андрей Исаев («ЕР»), докладывая от имени авторов поддержанной в итоге всеми инициативы, напомнил: работа над текстом шла несколько лет, а недавнее поручение президента до конца весенней сессии (то есть до конца июня 2021 года) сделать его законом придало процессу необходимое ускорение.

Цель — «не оставить запутавшегося в долгах россиянина без средств к существованию», пояснил г-н Исаев. Действующее законодательство, по его словам, всех проблем не решает: от списания со счетов уже защищены алименты, материнский капитал, некоторые виды пособий и социальных пенсий, не менее 50% страховой пенсии и не менее 50% зарплаты, но если пенсия у гражданина на уровне прожиточного минимума, а зарплата — на уровне МРОТ, он остается фактически без средств к существованию. И вот предлагается дать должнику право написать заявление судебному приставу и попросить оставлять на каком-то одном счете в российском банке ежемесячный доход не ниже федерального прожиточного минимума трудоспособного россиянина (сейчас это 12 702 рубля в месяц). Нововведение распространят и на самозанятых, и на индивидуальных предпринимателей.

Но в тексте принятого в первом чтении документа есть важная оговорка: гарантии обеспечения прожиточного минимума (ПМ) не распространяются на удержания по исполнительным документам об алиментах на детей, о возмещении причиненного здоровью вреда, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, а также на удержания по другим искам о возмещении ущерба, причиненного преступлением и о компенсации морального вреда. А еще на административные или уголовные штрафы, долги по налогам и страховым взносам, долги по ЖКХ… Как быть в каждом конкретном случае — решать суду.

Профильный Комитет по госстроительству и законодательству концепцию законопроекта единороссов поддержал, но предложил «с точки зрения обоснованной социальной значимости и необходимости» ещё раз обсудить включение в перечень платежей, на которые гарантия прожиточного минимума не распространяется, административных и уголовных штрафов, налоговых и страховых платежей, а также задолженности по ЖКХ. О коммунальных платежах говорили и в зале пленарных заседаний. «Это спорная история, потому что долги по ЖКХ образуются не только у самых бедных, но и у тех, кто достаточно хорошо живет, а просто не платит»,- сказал г-н Исаев, но согласился: перечень исключений можно ко второму чтению сократить.

Позднее в разговоре с «МК» г-н Исаев подтвердил: вероятность того, что как минимум долги по ЖКХ из этого перечня будут убраны, велика.

Кстати, в заключении профильного комитета говорится ещё об одной проблеме, которая в зале пленарных заседаний подробно не обсуждалась: банкам и другим кредитным организациям даются новые полномочия — например, им предстоит выяснять, превышают ли доходы должника размер ПМ с учетом возможных поступлений на счета в других банках, но «четких механизмов для реализации этих полномочий» не прописано. Как именно будут списываться деньги, в каком порядке – потом совместно определят Минюст и Центробанк, вот и всё, что пока известно. По сведениям «МК», кредитные организации просят об отсрочке вступления принимаемого закона в силу. Пока предполагается, что он должен заработать с 1 сентября 2021 года. Какая дата появится в тексте ко второму чтению — сказать трудно.

Источник: Московский Комсомолец