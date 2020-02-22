Хорошая новость для семей севастопольских военнослужащих

В Севастополе сотни семей военнослужащих, которые долгие годы не могли оформить собственность на свои квартиры получили возможность приватизировать жилье. Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Вместе с Министерством обороны, сенатором Валерием Владимировичем Куликовым мы завершаем большую работу – процесс оформления квартир офицеров, которые долгие годы не могли оформить жилье. Люди очень переживали, что не смогут оформить собственность, оставить детям наследство, но теперь эта проблема решена. За последние полгода проделана большая работа. Речь идет как минимум о 658 квартирах, правовой статус которых не был прояснен. Мы отработали с Минобороны, приняли квартиры в городскую собственность и сейчас идет процесс заключения договоров социального найма, после чего их можно будет приватизировать. Сегодня уже заключено 313 договоров социального найма, а 58 квартир офицеры уже оформили в собственность. Мы рассчитываем до конца года этот процесс завершить, – сообщил Михаил Развожаев.

На торжественном собрании по случаю Дня защитника Отечества врио губернатора Севастополя поблагодарил военных за службу и поздравил с 23 февраля и Днем Народной воли.

За усердие в воинской службе, достигнутые успехи в боевой подготовке благодарственными письмами губернатора награждены заместитель командира бригады десантных кораблей Крымской военно-морской базы Черноморского флота по военно-политической работе Сергей Дворников, начальник штаба берегового ракетного дивизиона береговой ракетной бригады Черноморского флота Илья Володин, техник службы радиотехнической разведки среднего разведывательного корабля «Приазовье» Юрий Врублевский, начальник станции радиоразведки бригады разведки Черноморского флота Максим Мельник, мастер цеха центра материально-технического обеспечения Черноморского флота Денис Уваров.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.