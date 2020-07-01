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Хорошая новость из Севастополя: ни одного заболевшего коронавирусом за последний день июня
Иллюстративное фото: simmetria.info

Хорошая новость из Севастополя: ни одного заболевшего коронавирусом за последний день июня

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:06 01.07.2020

В стационарах на лечении остаются 42 пациента.

По состоянию на утро 1 июля в Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано. Всего с начала года в городе новой коронавирусной инфекцией заболело 235 человек. В настоящий момент в стационарах находится 42 человека. Выздоровел 181 человек, 4 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 122 человека, в городской больнице № 9 – 81. Под наблюдением по месту жительства – 696 человек.

За 30 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошли 526 человек. С 1 июля работа пунктов пропуска прекращена. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Информация предоставлена в правительстве Севастополя.

Хорошая новость из Севастополя: ни одного заболевшего коронавирусом за последний день июня

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