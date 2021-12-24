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Хорошая такая традиция: в Крыму «Полицейский Дед Мороз» побывал в гостях у детей

Хорошая такая традиция: в Крыму «Полицейский Дед Мороз» побывал в гостях у детей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:22 24.12.2021

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», ставшей уже традиционной для подразделений органов внутренних дел, полицейские Республики Крым проводят новогодние праздничные мероприятия и социальные акции в подшефных детских учреждениях, детских домах и социальных приютах, в семьях, где дети находятся в трудной жизненной ситуации.

Общественный совет при МВД по Республике Крым организовал праздник для детей. Общественники поделились теплом своих сердец с ребятами, у которых не все в жизни складывается благополучно. Председатель Общественного совета при МВД по Республике Крым Игорь Казаков и члены Общественного совета при МВД по Республике Крым Валерий Захарьин и Валерий Карпов с сотрудниками полиции посетили Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а также детей, состоящих на учете в полиции. Ребят поздравили с наступающими праздниками, вручили подарки от Общественного совета при МВД по Республике Крым и «Волшебное письмо от Полицейского Деда Мороза» с рекомендациями о мерах безопасности. В этот день было много улыбок и хорошего настроения, ребята не только весело провели время, но и получили положительный заряд энергии, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

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Акция «Полицейский Дед Мороз» — ежегодный марафон добрых дел, направленный на помощь детворе, сохранение жизней и здоровья детей и профилактику преступности.

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фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Хорошая такая традиция: в Крыму «Полицейский Дед Мороз» побывал в гостях у детей

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