Хорошие новости из Севастополя: за сутки ни одного случая заражения коронавирусом

По состоянию на утро 16 мая из больниц Севастополя выписаны ещё 9 человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции. Новых случаев заболевания COVID-19 в регионе не зарегистрировано.

Всего с начала года в городе заболели новой коронавирусной инфекцией 135 человек. Выздоровели 74 человека, 2 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 81 человек, в городской больнице № 9 – 89. Под наблюдением по месту жительства – 792 человека.

В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также строительные городки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.