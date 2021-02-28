Хорошие новости от севастопольского «Добровольца» — неравнодушных людей все больше

А на «Доброй ферме» будет урожай.

Мы уже рассказывали о том, что Севастопольской Общественное Движение «Доброволец» ставит своей задачей не только помощь людям, но и объединение неравнодушных, отзывчивых людей, готовых присоединиться к добрым делам. Такие люди есть, и их становится все больше.

Общественное движение «Доброволец» объединяет людей – тех, кто может помочь и тех, кому помощь необходима. Сегодня 6 отличных, небольших холодильников приехали в Байдарскую долину и обрели новых хозяев, — рассказал лидер ОД «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков.

А еще друзья познаются не только в беде. На «Доброй ферме» севастопольского «Добровольца» — горячая пора: пересадка огурцов и подвязка помидоров. Тут уж без помощи верных, настоящих друзей никак не обойтись.

Узнаете? На фото известные активисты-общественники Николай Помогалов и Борис Ковчук. Вместе с Дмитрием Голиковым приближают урожай здоровых и правильных овощей.

А урожай обязательно будет — тому подтверждение фото, которое Дмитрий Голиков назвал: «Первый пошел!«.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».