Хорошими делами прославиться нельзя... Житель Евпатории поджигал автомобили

И не просто так поджигал, а действовал по указке иностранных спецслужб. Короче, уж прославился, так прославился!

В Евпатории крымскими оперативниками задержан молодой человек, который совершал поджоги автомобилей по заказу иностранных спецслужб.

В дежурную часть ОМВД России по г. Евпатории поступили сообщения о возгорании автомобилей, припаркованных на ул. Дальней и ул. Красной. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, а также сотрудники Центра по противодействии экстремизма МВД по Республике Крым. По результатам проверки установлено, что поджоги транспортных средств осуществлялись намеренно молодым человеком с помощью коктейля «Молотова». Оперативники ОМВД России по г. Евпатории при содействии коллег из Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым установили и в кратчайшие сроки задержали 19-летнего жителя г. Евпатории. В ходе опроса задержанный пояснил, что совершал указанные противоправные действия за денежное вознаграждение по заданиям неизвестного лица, которые получал через мессенджер, — сообщили в МВД по РК.

По предварительным данным, организатор, находится за пределами Российской Федерации, посредством разных социальных сетей, деятельность которых признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации, размещает объявления об осуществлении поджогов за денежное вознаграждение, далее переводит участников для общения в мессенджер, где координирует их действия посредством мобильного телефона.

В обоих случаях поджогов транспортных средств действия молодого человека были идентичными: необходимо было облить бензином указанный объект и поджечь, снять видео и отправить его заказчику.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейскими проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и задержанию иных лиц, причастных к происшествию. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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