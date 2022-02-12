Каштан конский — состав, лекарственные свойства и применение

Конский каштан – это листопадное дерево с развесистой кроной, которую образуют крупные, сложные, супротивные листья с длинными черешками, пяти- или семипальчатые, прилистники отсутствуют. Взрослое растение достигает в среднем 25 м в высоту. Май – пора цветения дерева. Колокольчатовидные, обоеполые, неправильные цветки могут иметь белый или бледно-розовый цвет, по краю лепестки бахромчатые. Собраны цветки в прямостоячие крупные соцветия конусообразной формы с двойным цветочным покровом.

С сентября по октябрь созревают плоды – трехстворчатые коробочки с шипами, круглой формы. В каждой коробочке содержится один, реже два семени – приплюснутые, блестящие, темно-коричневые с пятном серого цвета. Конский каштан в дикой природе растет в широколиственных лесах, его специально выращивают в парках, скверах средней полосы европейской части стран СНГ, на Кавказе, в Средней Азии.

Полезные свойства конского каштана

Для лечебных целей используют цветки, семена, кору, листья. Цветки и листья собирают в мае: аккуратно срезают и сушат, постоянно переворачивая и укрывая от прямых солнечных лучей. Семена начинают заготавливать в начале сентября, сушат две-четыре недели, рассыпав тонким слоем. Весенняя пора подходит для заготовки коры, её снимают с ветвей после подрезки деревьев. Разрезанную на куски кору сушат под навесом или в хорошо проветриваемых помещениях.

Цветки содержат флавоноиды, слизи, пектины и дубильные вещества, но больше всего полезных веществ содержится в плодах.

Они представлены следующим химическим составом:

гликозидами: эскулином, фраксином;

тритерпиновым сапонином эсцином;

крахмалом;

дубильными веществами;

жирным маслом;

витаминами: С, К, В1;

органическими кислотами: яблочной, молочной и лимонной;

лецетином;

глобулином;

микро-и макроэлементами: железом, кальцием, селеном, никелем, бором, серебром, никелем, йодом, цинком, барием.

В семенах содержатся кумариновые гликозиды, такие как эскулин, фраксин, эсцин. Есть дубильные вещества, крахмал. Выявлено наличие жирного масла, тритерпенового сапонин эсцина. Кора богата эсцином, дубильными веществами. Кроме эскулина и фраксина, в ней присутствуют витамин C и тиамин.

Такой разнообразный химический состав проявляет огромное количество полезных свойств, которые используют для лечения различных недугов:

Эскулин стимулирует выработку антитромбина, предотвращающего образование тромбов, уменьшает проницаемость капилляров и увеличивает кровенаполнение вен.

Вещества, содержащиеся в цветках, обладают способностью восстанавливать необходимое количество белка в крови, что способствует избавлению от кистозно-фиброзной мастопатии и лечению новообразований головного мозга.

Эсцин в составе конского каштана способствует понижению вязкости крови.

Высокая концентрация флавоноидов и гликозидов защищают организм от преждевременного старения и разрушающего действия свободных радикалов.

Глобулины, входящие в состав способствуют выработке и регулированию уровня тестостерона.

Витамины и антиоксиданты в составе способствуют укреплению иммунитета. Хорошим помощником для повышения иммунитета так же является кунжут.

Дубильные вещества нейтрализуют действие вирусов и микробов, а также снимают воспаление.

Главными лечебными свойствами конского каштана, за которые его ценят в традиционной и народной медицине при варикозе являются:

венопротекторное;

венотонизирующее;

антитромботическое;

противовоспалительное.

Листья конского каштана наделены гликозидами, пектиновыми веществами и каротиноидами. Цветки могут насыщать организм человека флавоноидами. Полезно также воздействие слизи, дубильных и пектиновых веществ.

Конский каштан — применение в народной медицине

Конский каштан. Народная медицина накопила богатый опыт в применении конского каштана, официальная медицина также широко использует полезные свойства данного лечебного растения. Благодаря невысокой токсичности и полезным эскулину, фраксину и эксцину, фармакологические свойства растения превосходно влияют на организм при многих недугах. Популярными являются спиртовые настойки семян и цветков. Каштан снимает воспаления и отеки.

Конский каштан — цветы

Лечебные свойства цветов конского каштана применяют в народной медицине, учитывая противопоказания: склонность к кровотечениям и тромбоцитопении. Цветы используют для лечения таких недугов:

При варикозе, атеросклерозе и геморрое принимают сок из цветков. Для этого 20-30 капель свежеотжатого сока разводят в 1-3 ложках воды и принимают дважды в день.

Для этого 20-30 капель свежеотжатого сока разводят в 1-3 ложках воды и принимают дважды в день. Для врачевания больных суставов эффективна водочная настойка . Для ее приготовления 50 грамм цветков залейте водкой (0,5 литра) и настаивайте в течение 2 недель. Готовым средством растирайте больные места. Такую настойку можно принимать внутрь при тромбофлебите, тромбозе и варикозе. Употребляйте по 25 капель три раза в день перед трапезой.

. Для ее приготовления 50 грамм цветков залейте водкой (0,5 литра) и настаивайте в течение 2 недель. Готовым средством растирайте больные места. Такую настойку можно принимать внутрь при тромбофлебите, тромбозе и варикозе. Употребляйте по 25 капель три раза в день перед трапезой. Для очищения организма от солей тяжелых металлов, повышения иммунитета и получения омолаживающего эффекта используют цветочный отвар. Для его приготовления возьмите 50 грамм цветков конского каштана и залейте их кипятком (250 мл). Поставьте смесь на водяную баню и, выдержав 20 минут, снимите, настаивайте пару часов. Пейте по третьей части стакана 2-3 недели подряд.

В результате действия конского каштана замедляется свертываемость крови, поэтому он невероятно действенен при тромбозе, влияет на уменьшение проницаемости капилляров. Эскулин стимулирует выработку вещества, предотвращающего образование тромбов. Отвар коры эффективно помогает при малярии, поносе, при заболеваниях селезенки, нормализует кислотность желудочного сока, идеально подходит для лечения маточных кровотечений, убирает спазмы сосудов, справляется с нарушениями секреторной функции желчного пузыря.

Конский каштан — плоды

Лечебные свойства плодов конского каштана нашли применение в народных рецептах. Наиболее эффективными являются средства, приготовленные из коричневой шкурки плодов: настойки, настои и мази.

Настойка конского каштана уменьшает воспаление и отечность, понижает уровень холестерина в сосудах , оказывает пользу для воспаленных суставов и вен, но при индивидуальной непереносимости может принести вред. Для приготовления настойки используйте 50 грамм измельченных коричневых оболочек плодов и залейте их водкой, использовав 0,5 литра. Настаивайте смесь 14 дней, время от времени встряхивая. Готовую настойку профильтруйте и пейте по такой схеме: первую неделю употребляйте по 30 капель за полчаса до приема пищи три раза в день , а после недельного приема переходите на 4-разовый прием. При употреблении настойку разводите в 30 мл воды. Длительность приема 1-1,5 месяца.

, оказывает пользу для воспаленных суставов и вен, но при индивидуальной непереносимости может принести вред. Для приготовления настойки используйте 50 грамм измельченных коричневых оболочек плодов и залейте их водкой, использовав 0,5 литра. Настаивайте смесь 14 дней, время от времени встряхивая. Готовую настойку профильтруйте и пейте по такой схеме: первую неделю употребляйте по 30 капель за полчаса до приема пищи три раза в день , а после недельного приема переходите на 4-разовый прием. При употреблении настойку разводите в 30 мл воды. Длительность приема 1-1,5 месяца. Если при варикозе и тромбофлебите применять настойку конского каштана, используя ее лечебные свойства, еще и наружно (в виде растираний, аппликаций или компрессов), то выздоровление наступит быстрее, а противопоказания будут сведены к минимуму. Готовят настойку для наружного применения так: перекрутите 300 грамм плодов на мясорубке и переложите их в стеклянную банку. Залейте их водкой (1 литром) и настаивайте в течение недели. Готовую настойку аккуратно, поглаживающими движениями, втирайте в вены 2-3 раза в день. На очень проблемные места можно накладывать компрессы на 2 часа дважды в день. Эта же настойка поможет при радикулите, отложении солей и мышечном воспалении.

перекрутите 300 грамм плодов на мясорубке и переложите их в стеклянную банку. Залейте их водкой (1 литром) и настаивайте в течение недели. Готовую настойку аккуратно, поглаживающими движениями, втирайте в вены 2-3 раза в день. На очень проблемные места можно накладывать компрессы на 2 часа дважды в день. Эта же настойка поможет при радикулите, отложении солей и мышечном воспалении. При хроническом поносе и болезнях почек, а также при воспалении верхних дыхательных путей поможет настой плодов . Для его приготовления возьмите 2 плода, измельчите их, и сложив в термос, залейте стаканом кипятка. Выдержите 2 часа и принимайте 5 раз в день по несколько столовых ложек.

. Для его приготовления возьмите 2 плода, измельчите их, и сложив в термос, залейте стаканом кипятка. Выдержите 2 часа и принимайте 5 раз в день по несколько столовых ложек. При геморрое, геморроидальных кровотечениях и варикозном воспалении вен готовят следующую водочную настойку: прокрутите на мясорубке 50 грамм плодов и залейте смесь водкой (0,5 литра). Выдержите в течение 7 дней и принимайте по 10 капель трижды в день, не привязываясь к приемам пищи.

прокрутите на мясорубке 50 грамм плодов и залейте смесь водкой (0,5 литра). Выдержите в течение 7 дней и принимайте по 10 капель трижды в день, не привязываясь к приемам пищи. При заболевании суставов и вен, геморрое и радикулите используют мазь, помогающую быстро снять воспаления. Для ее приготовления возьмите 5 штук плодов и измельчите их. Залейте растительным маслом (0,5 литра) и выдерживайте смесь на водяной бане 1 час, после чего остудите и процедите в стерильную тару. Втирайте мазь в проблемные места, а остаток храните в холодильнике. При радикулите также поможет наружное применение отвара купены.

Кора каштана также может быть использована для лечения острого бронхита. Из цветков конского каштана получается замечательная настойка, применяемая для растираний при ревматоидном артрите, подагре, при ишиасе. Настойка цветков на водке или отвар – настоящий эликсир при нарушениях работы сердца, печени. Хорошо излечиваются гастрит, туберкулез легких, анемия и одышка.

Конский каштан — кора

Лечебные свойства коры дерева также нашли свое применение в народной медицине. Кору используют в следующих рецептах:

При геморрое и кровоточащих геморроидальных шишках пьют отвар коры . Возьмите столовую ложку измельченной коры и залейте стаканом кипятка. Проварите смесь 1 минуту и настаивайте в течение часа. Отфильтруйте и принимайте трижды в день после трапезы по столовой ложке.

. Возьмите столовую ложку измельченной коры и залейте стаканом кипятка. Проварите смесь 1 минуту и настаивайте в течение часа. Отфильтруйте и принимайте трижды в день после трапезы по столовой ложке. При геморрое помогут сидячие ванночки. Возьмите 50 грамм коры и залейте ее горячей водой, используя литр. Поставьте на огонь и кипятите 15 минут, после чего настаивайте отвар в течение 8 часов, а потом профильтруйте. Садитесь в этот настой комнатной температуры на 15 минут, после опорожнения кишечника. При геморрое поможет отвар купальницы, используемый для наружного применения.

Принимая от 20 до 30 капель свежего сока цветков каштана на 1 столовую ложку воды 2 раза в день, можно устранить застой венозной крови при варикозном увеличении вен, геморрое и трофических язвах. В борьбе с атеросклерозом сосудов конечностей воздействие сока невозможно переоценить.

Конский каштан — плоды

Недозрелые плоды наделены яблочной, лимонной и молочной кислотами, лецитином, кальцием, железом. Есть в них глобулин и витамин С. Мясистые ядра лечебного растения обладают многими полезными веществами, такими как цинк, хром, барий, селен, никель, серебро, йод, бор. Плоды этого замечательного дерева дарят людям энергетический заряд. Есть много способов использования такого дара природы. Если просто носить с собой в кармане 2–3 плода каштана, то уменьшаются боли при суставном ревматизме. Можно делать аппликации из размолотых ядер каштана с добавлением глины, согревающая масса способна избавить от воспаления суставов.

Как отличить каштан съедобный от каштана конского? Оболочка съедобного каштана густо покрыта тонкими колючками, а у конского каштана — редкими короткими шипами.

Настойка плодов: разрезанные на четыре части плоды каштана следует поместить в банку, залить водкой, заполнив доверху, плотно закрыть и три дня настаивать на солнце, затем 40 дней при комнатной температуре в помещении. Полученным средством рекомендуется растирать суставы, прикладывать его к больным венам.

Семена каштана – отличное средство мочегонного и кровоостанавливающего действия при кровохарканьи и носовых кровотечениях. Отвар из сухих каштанов действует как потогонное средство при простудных заболеваниях.

Конский каштан — экстракт

Экстракт конского каштана содержит эсцин, с помощью которого снимаются отеки и усталость ног при лечении варикоза. Средство содержит тритерпенсапонины, характеризуется капилляропротективной активностью и оказывает противовоспалительное действие, повышает тонус вен. Экстракт нормализует артериальное давление, регулирует содержание холестерина в крови.

Листья конского каштана

Листья каштана отличаются содержанием гликозидов, пектиновых и дубильных веществ, витамина К. Их используют в народной медицине как сырье для приготовления отваров и настоев при внутренних кровотечениях. Листья конского каштана заготавливаются с мая по сентябрь. Их сушат, раскладывая тонким слоем на чердаках или под навесом. Готовое сырье должно иметь зеленую окраску и приятный запах.

Конский каштан при варикозе

Конский каштан способен повышать стойкость кровеносных сосудов. Поразительный лечебный эффект получается при лечении вен, подвергшихся варикозному расширению, тромбофлебиту. Народная медицина рекомендует принимать средства из конского каштана для профилактики тромбозов. Лечебные свойства проявляют цветки, плоды и листья конского каштана.

Рецепты средств из конского каштана

Настой коры конского каштана: понадобится 1 чайная ложка измельчённой коры на 2 стакана (400 мл) охлаждённой кипячёной воды. Следует настаивать состав 8 часов, затем процедить и принимать по 2 столовых ложки 4 раза в день.

Настой коры для внешнего применения: необходимо взять 50 г коры на 1 л кипятка, кипятить 15 минут и настоять 8 ч., а затем процедить. Полученным средством делают сидячие прохладные ванны при геморроидальных кровотечениях на протяжении 15 мин после опорожнения кишечника.

Настой плодов или цветков каштана: берут 50 г сырья на 0,5 л водки, настаивают две-три недели, принимать необходимо в день 3–4 раза по 30–40 капель.

Отвар из кожуры плодов: для него потребуется 5 г кожуры на стакан (200 мл) кипятка, кипятят состав 15 мин, принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день.

При лечении геморроя рекомендуется жевать свежие плоды каштана. При геморроидальных кровоточащих шишках следует применять ванны из отвара веток каштана.

Отвар из веток: понадобится 50 граммов веток каштана, 1 литр воды с добавлением травы водяного перца. Сесть в ванну необходимо на 5–15 минут, вода должна быть комнатной температуры.

Настой плодов: следует измельчить 2 плода конского каштана и залить в термосе стаканом кипятка, настаивать 2 часа. Принимают лекарство по 2 столовых ложки 5 раз в день при хронических поносах и заболеваниях почек, при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей.

Цветы конского каштана

Конский каштан. С лечебной целью цветы конского каштана применяют при многих болезнях, это идеальное сырье для приготовления настоек и отваров. Цветы каштана обладают уникальными свойствами, позволяющими добиваться отличных результатов при эндартериите, геморрое, язвах ног, поражениях вен, вызванных различными травмами. Цветы конского каштана полезны при лучевой болезни. Настойки и отвары можно использовать для лечения аденомы и простатита. Способность веществ, содержащихся в цветках, восстанавливать количество белка в структуре крови благоприятствует выздоровлению от кистозно-фиброзной мастопатии, опухолей головного мозга.

Настой цветов каштана: 1 столовую ложку сухих цветов и 200 г воды нужно довести до кипения, настоять 6–8 часов. Принимают средство глотками в течение дня. В день необходимо выпивать от 1 до 1,5 литра.

Крем с конским каштаном

Крем с каштаном помогает восстановить структуру кожи и укрепляет стенки сосудов, проявляет свойства лимфодренажного средства. Он является хорошей профилактикой варикозного расширения вен и служит для поддержания тонуса кожи. В домашних условиях кремы можно приготовить на основе жирных масел, например, на сливках, или оливковом масле, подойдут и эфирные масла, настои. Все составляющие крема смешиваются, хранить такую смесь можно несколько недель в холодильнике.

Мазь на основе конского каштана

Конский каштан – настоящее чудо природы, это одно из самых красивейших деревьев, которое дарит прохладу летом и лечит от всевозможных недугов. Из его плодов, цветков и листьев можно готовить много различных лечебных средств. Смазывая больные места на коже специальной мазью с конским каштаном, можно быстро снять воспаление и устранить венозные заболевания.

Рецепт мази: необходимо измельчить 5 штук каштанов или 5 столовых ложек цветов каштана, залить 0,5 литра растительного масла, кипятить на водяной бане в течение 1 часа, остудить и процедить.

Противопоказания к применению конского каштана

Конский каштан. Противопоказаниями являются атонические запоры, гастрит с пониженной кислотностью, плохая свертываемость крови, сбои менструального цикла и гипотония, а также беременность и кормление грудью.

Средства и препараты из конского каштана противопоказаны при:

гипотонии; склонности к кровотечениям; тромбоцитопении; при нарушениях менструального цикла; кормлении грудью; беременности; атонических запорах; язве желудка; гипоцидных гастритах;



заболеваниях почек.

При приеме средств на основе конского каштана может возникнуть тошнота, изжога. Поэтому их необходимо принимать только после посещения врача, выполняя контроль протромбина крови.

По материалам: www.ayzdorov.ru , https://ecobabka.ru , Медицина популярно. , https://ecobabka.ru , Медицина популярно.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!