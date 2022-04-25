Хоть и не курортный город, но столица Крыма. В Симферополе открыли туристический сезон – 2022

В Симферополе состоялось торжественное открытие туристического сезона – 2022. Крымская столица хоть и не курорт, но крупный туристический, логистический центр. Практически 90% туристов, посещающих Крым, сначала приезжают в Симферополь. Город сегодня – это музеи и парки, спортивные праздники и новые туристические маршруты, музыкальные фестивали и театральные сезоны.

Симферополь был основан в 1784 году как центр Таврической губернии, город собиратель, город пользы. Сегодня наш город – административный, экономический, культурный, образовательный и торговый центр Республики Крым. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что Симферополь – это сердце Крыма. Сердце, в котором сегодня мы с вами отмечаем открытие туристического сезона 2022 года. Будет интересно и познавательно! Желаю всем вам удачи и отличного настроения, – отметил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

Открытие праздника состоялось в парке имени Юрия Гагарина, где была организована масштабная культурно-развлекательная программа для жителей и гостей города. Каждый, от мала до велика, нашёл себе развлечение по душе.

Участников ждали командные игры, веселые химические опыты, лекторий «Кто вы в кино», мастер-классы ремесленников, художников и музыкантов.

Все желающие смогли принять участие в физкульт-разминке от фитнес-парка «GagarIn», в командных играх. Кроме того, гостей праздника ждали специально подготовленные дополнительные локации от партнёров мероприятия: центр народно-художественных промыслов, студия театра и кино «Инсайт», научно-развлекательный центр «Знаниум», а также Арт-лаб школа и «Хаски studio».

Для желающих увидеть достопримечательности города и подробнее узнать о его истории были организованы обзорные экскурсии. Одним из самых интересных и живописных мест Симферополя является набережная, поэтому в парке культуры и отдыха «Екатерининский сад» прошли экскурсии под названием «Набережная трёх времён».

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.