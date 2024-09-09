Хоть кому-то легче: ставку по семейной ипотеке сохранят на уровне 6%

Мутко рассказал, какие предложения по изменению семейной ипотеки предлагает «Дом.РФ». Ставку для семей на покупку квартир площади от 55 «квадратов» предложено снизить. Кроме того, предлагается ввести дополнительные вычеты для семей при рождении третьего и последующих детей, рассказал глава «Дом.РФ». Он полагает, что эти меры будут способствовать повышению рождаемости.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что параметры программы не изменятся. Несмотря на это, эксперт по инвестициям, руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачев уверен, что ставку и первоначальный взнос по программе повысят уже этой осенью. Он заявил, что ставка по обновлённой семейной ипотеке может составить 12%, уточнив, что её размер будет зависеть от ключевой ставки ЦБ. Могут ли привязать ставку по семейной ипотеке к ключевой ставке, рассказали Циан. Журналу эксперты рынка.

источник: ЦИАН