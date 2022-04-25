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Хотел купить «шаурму», но украл сумку с деньгами. Инцидент в Симферополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:22 25.04.2022

В дежурную часть отдела полиции Симферополя поступило сообщение от 43-летнего местного жителя, о том, что из кафе неустановленное лицо похитило сумку, в которой находились денежные средства в сумме 8 тысяч рублей.

Сотрудниками отдела уголовного розыска ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 47-летний житель Симферопольского района. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Оперативниками установлено, что злоумышленник, подойдя к кафе быстрого питания, хотел приобрести «шаурму». Увидев бесхозную сумку на прилавке, незаметно завладел ею и скрылся. В дальнейшем деньги потратил на собственные нужды, а сумку выбросил в мусорный бак. Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ — кража, совершенная с причинением значительного ущерба, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МВД России в Крыму.

Согласно действующему законодательству, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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В целях недопущения краж личного имущества, — не оставлять личное имущество без присмотра во дворах, подъездах и на лестничных площадках домов, около магазинов и в других общественных местах.

Если в отношении вас совершено преступление незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону «102».


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