Хотели провести 30 мая, но перенесли на 6 июня: общегородской субботник в Ялте

Общегородской субботник в Ялте с 30 мая перенесли на 6 июня в связи с ухудшением погодных условий. По данным МКУ ЕДДС-112, в ближайшее время в регионе ожидаются сильные дожди, возможно усиление ветра.

Естественно, в дождь и при сильном ветре субботник проводить невозможно. Это небезопасно для наших граждан. Поэтому субботник, который должен был состояться 30 мая, переносится на 6 июня. Вопрос согласован с главой администрации, — цитирует Отдел информационной политики заместителя главы администрации Ялты Ирину Романец.



Власти города призывают граждан и в особенности ответственных за уборку лиц из числа администрации определить наиболее проблемные территории на своих участках, чтобы через неделю навести там порядок.

Помимо территорий, прошу также жителей и сотрудников управляющих компаний обратить пристальное внимание на внешний вид подъездов жилых домов, и, в конечном итоге, привести их в надлежащее состояние, — заключила заместитель главы администрации Ялты.