Хотели взять кредит, но отдали мошенникам свои кровные. Инциденты в Севастополе

В отдел МВД России по Ленинскому району в Севастополе обратился 48-летний местный житель, ставший жертвой дистанционного мошенничества.

Пострадавший сообщил правоохранителем, что увидел в сети Интернет объявление об оформлении кредита, размещенное якобы от имени финансовой организации. Мужчина изъявил желание заключить кредитный договор на крупную сумму и вступил в переписку с неизвестными, которые для заключения данного договора потребовали у него «оплатить страховку». Введенный в заблуждение злоумышленниками потерпевший перечислил им денежные средства на сумму более 90 тысяч рублей, после чего мошенники престали выходить с ним на связь. От такой же мошеннической схемы пострадал еще один житель Ленинского района Севастополя, перечисливший злоумышленникам 3 тысячи рублей. В настоящее время сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры, направленные на розыск преступников, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Чтобы не пострадать от данного вида мошенничества, полиция просит придерживаться соответствующих мер предосторожности. Не следует доверять неизвестным лицам, которые публикуют в сети Интернет частные объявления, ни в коем случае нельзя перечислять им деньги, под каким бы предлогом вас об этом не просили. Любые манипуляции под диктовку незнакомцев могут привести к хищению ваших денег. Помните, что с помощью современных технологий мошенники могут осуществить звонок с телефонного номера, идентичного номеру известного банка.

Гражданам, желающим получить кредит, рекомендуется обращаться по адресу финансовых организаций, которые действуют продолжительный период времени и пользуются хорошей деловой репутацией. Договор следует заключить в письменной форме. Перед подписанием соглашения внимательно ознакомьтесь с его содержанием.

Если же вы пострадали от мошенничества или иного преступления, то необходимо немедленно обратиться в ближайший отдел МВД России или сообщить об этом по телефону 102.

Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова