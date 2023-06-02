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«В краю грифонов»

Хотите побывать в краю грифонов — приезжайте в Феодосию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма 12:35 02.06.2023

В Феодосии представлен выставочный проект «В краю грифонов».

В Феодосийском музее древностей представлен выставочный проект «В краю грифонов» из фондовой коллекции Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

На выставке представлены музейные предметы, датируемые VI в. до н.э. – первыми вв. н.э. В их числе уникальные экспонаты из кургана «Три брата», открытого на окраине некрополя античного города Нимфея, кургана «Цементная слободка-1», открытого в ходе спасательных работ при строительстве Крымского моста, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Посетители выставки могут ознакомиться с археологическими находками из некрополя «Александровские скалы», в котором были обнаружены грунтовые погребения и связанные с ними тризны, а также двух курганов, датированных I-II вв. н.э. Найденные предметы наглядно иллюстрируют погребальные обряды жителей Боспорского царства.

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Выставка «В краю грифонов» продлится до 31 августа 2023 года.

«В краю грифонов»

Фото: пресс-служба министерства культуры РК.

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