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Хотите субсидию? Заполняйте заявки правильно – минэкономразвития Крыма поясняет
Фото: pxhere.com

Хотите субсидию? Заполняйте заявки правильно – минэкономразвития Крыма поясняет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:25 10.07.2020

Самые частые ошибки, которые допускаются при заполнении заявки на субсидию для представителей наиболее пострадавших отраслей.

Министерство экономического развития Крыма сообщает о наиболее частых ошибках, которые допускаются при заполнении заявки на субсидию для представителей наиболее пострадавших отраслей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Эта субсидия выделяется в рамках Закона 863- Республики Крым «О некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Наиболее частой ошибкой, которая допускается при заполнении заявки на субсидию, является неправильное заполнение реквизитов: ФИО заявителя, БИК банка, ИНН, КПП. Нередко заявители указывают расчетный счет, который не относится к пострадавшему предприятию, — отметили в минэкономразвития РК.

Для получения меры поддержки в размере 12 130 руб. на каждого работника, организации должны подать уведомление в установленном порядке. Срок подачи заявок за апрель и май текущего года – до 31 августа 2020 года.

Размер субсидии рассчитывается следующим образом: количество работников в марте умножается на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП). Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии для него будет равен 12 130 рублей в месяц.

С порядком подачи заявки на получение меры поддержки организаций и ИП, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения COVID-19 можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Хотите субсидию? Заполняйте заявки правильно – минэкономразвития Крыма поясняет

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