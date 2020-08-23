Хозяин вышел внезапно: в Симферополе задержали парочку автоворов

В отдел полиции в Симферополе поступило заявление от местного жителя — неизвестные попытались угнать его автомобиль ВАЗ, припаркованный возле дома, а также похитили из бардачка авто планшет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Киевский» УМВД России по г. Симферополю задержали двух подозреваемых в совершении данного преступления. Оба – 38-летние жители Сакского района, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. Не имея своего транспортного средства, двое приятелей решили угнать чужой автомобиль для перевозки газового баллона. Проникнув в автомобиль, они попытались запустить двигатель, однако не довели свой преступный замысел до конца по независящим от них обстоятельствам. Испугавшись вышедшего хозяина, они попытались скрыться, прихватив из салона планшет. Однако сотрудники полиции быстро вышли на след правонарушителей, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следователями отдела полиции «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждены два уголовных дела по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная по предварительному сговору группой лиц) и ст.30, п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (то есть попытка неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), совершенный группой лиц по предварительному сговору), за которые грозит лишение свободы сроком до пяти и до семи лет соответственно.

В целях предупреждения угонов автомашин необходимо соблюдать следующие правила:

оборудовать автомобиль системой охранной сигнализации;

не оставлять документы и ценные вещи в бардачке или в салоне автомобиля;

Если вы обнаружили, что совершён угон автомашины, немедленно сообщите об этом в полицию, — подчёркивают правоохранители.