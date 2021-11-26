HR BRAND CRIMEA 2021: известны финалисты Премии лучших работодателей Крыма

Оргкомитет Премии HR BRAND CRIMEA завершил подсчет оценок в первом этапе главного события для крымских работодателей. Теперь для участия в финале компаниям-участникам нужно подготовить видео защиту своего кейса в соответствии с номинацией: подбор персонала, адаптация, мотивация, обучение и развитие, корпоративная культура, карьерный рост, лидер команды. Выбор лидеров проводится по итогам рассмотрения видео защит экспертной комиссией. В результате определятся победители первой, второй и третьей степени в каждой номинации. Результаты оценки видео защит огласят на торжественном награждении в январе 2022 года. По итогу видео защиты эксперт может назвать компанию привлекательным работодателем в Крыму и Севастополе на основе оценки универсальности кейса и возможности адаптировать его для других сфер и компаний.

Важным критерием является убедительность и энергия спикера, который презентует компанию-работодателя, его внутренняя идентичность с номинантом, креативность и позитив видеоролика, – поделилась Оксана Афанасьева, учредитель HR BRAND CRIMEA, автор проекта «Карьера без иллюзий». – Кроме того, у финалистов есть возможность участия в специальных номинациях: «Народный бренд», «Лучший работодатель для молодежи», «Волонтерство».

Выбор «Народного бренда» будет проводится накануне торжественного награждения победителей. Для того, чтобы повысить свои шансы на победу в спецноминациях финалисты могут добавить в свои видео защиты информацию, которая будет отражать их суть.

Среди финалистов – авторитетные компании, которые представляют совершенно разные сферы бизнеса в Крыму.

Адаптация:

ООО МКК «Выручай деньги»

Группа компаний «Монолит»

ООО «Скульптим»

Карьерный рост:

«СфераКонтакт»

Eaty

ООО «Инкерманский Завод Марочных Вин»

Корпоративная культура:

Группа компаний «Монолит»

ООО Перспектива

ООО Трансавто-7

ИП Александрин

ООО «КТК-телеком» (Волна Мобайл)

ЭКО-отель «Поляна Сказок»

ООО «Инкерманский Завод Марочных Вин»

Лидер команды:

ООО «Симферопольское ПО Крымпласт»

АО «Комбинат «Крымская роза»

Либерти

Пастрой​

Hair Status beauty

Мотивация:

Архитектурно-проектное бюро «основа»

ООО «Городская Открытая Современная автошкола»

Обучение и развитие:

ООО «Таврика» (Ivitro)

Софтум

Новацентр

Гурзуф Ривьера Спа и резиденции

ООО «Ваш консультант»

ООО Фошан

ESTEL КРЫМ

Подбор:

Группа компаний «АВИ-ЦЕНТР»

ООО «Энергомир»

Трансавто7

Эффективность:

Архитектурная мастерская «БЮРО82»

ООО «ПУД»

Сеть клиник «Авиценна»

Список всех компаний-номинантов размещен на сайте Премии http://hrbrandcrimea.com/

Напомним, что HR Brand Crimea — первая премия за лучший бренд компании-работодателя в Крыму. Была учреждена в 2019 году, проводится третий год в Крыму и Севастополе. Цель проведения мероприятия – определение компании с наиболее эффективной и лояльной системой управления персоналом. Лауреаты премии получают возможность привлекать лучших специалистов для работы в своих компаниях. Торжественный Финал конкурса состоится в январе 2022 года.

Оценивать претендентов будет экспертная комиссия, в состав которой вошли руководители агентств по привлечению персонала, директор Регионального центра содействия трудоустройству студентов и выпускников КФУ, эксперты ресурсов по поиску работников, практикующие специалисты отделов развития человеческих ресурсов (HRD) и другие.

Стать участниками могут любые компании, которые работают на территории Республики Крым и города Севастополя и соответствуют базовым критериям привлекательного работодателя: обеспечивают выполнение базовых требований трудового кодекса, заботятся о комфорте сотрудников, внедряют инструменты мотивации и развития персонала, имеют положительную репутацию на рынке труда. Численность персонала, сфера деятельности и форма собственности не имеет значения.