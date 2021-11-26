HR BRAND CRIMEA 2021: известны финалисты Премии лучших работодателей Крыма

Оргкомитет Премии HR BRAND CRIMEA завершил подсчет оценок в первом этапе главного события для крымских работодателей. Теперь для участия в финале компаниям-участникам нужно подготовить видео защиту своего кейса в соответствии с номинацией: подбор персонала, адаптация, мотивация, обучение и развитие, корпоративная культура, карьерный рост, лидер команды. Выбор лидеров проводится по итогам рассмотрения видео защит экспертной комиссией. В результате определятся победители первой, второй и третьей степени в каждой номинации. Результаты оценки видео защит огласят на торжественном награждении в январе 2022 года. По итогу видео защиты эксперт может назвать компанию привлекательным работодателем в Крыму и Севастополе на основе оценки универсальности кейса и возможности адаптировать его для других сфер и компаний.
Важным критерием является убедительность и энергия спикера, который презентует компанию-работодателя, его внутренняя идентичность с номинантом, креативность и позитив видеоролика, – поделилась Оксана Афанасьева, учредитель HR BRAND CRIMEA, автор проекта «Карьера без иллюзий». – Кроме того, у финалистов есть возможность участия в специальных номинациях: «Народный бренд», «Лучший работодатель для молодежи», «Волонтерство».
Выбор «Народного бренда» будет проводится накануне торжественного награждения победителей. Для того, чтобы повысить свои шансы на победу в спецноминациях финалисты могут добавить в свои видео защиты информацию, которая будет отражать их суть.
Среди финалистов – авторитетные компании, которые представляют совершенно разные сферы бизнеса в Крыму.
Адаптация:
- ООО МКК «Выручай деньги»
- Группа компаний «Монолит»
- ООО «Скульптим»
Карьерный рост:
- «СфераКонтакт»
- Eaty
- ООО «Инкерманский Завод Марочных Вин»
Корпоративная культура:
- Группа компаний «Монолит»
- ООО Перспектива
- ООО Трансавто-7
- ИП Александрин
- ООО «КТК-телеком» (Волна Мобайл)
- ЭКО-отель «Поляна Сказок»
- ООО «Инкерманский Завод Марочных Вин»
Лидер команды:
- ООО «Симферопольское ПО Крымпласт»
- АО «Комбинат «Крымская роза»
- Либерти
- Пастрой
- Hair Status beauty
Мотивация:
- Архитектурно-проектное бюро «основа»
- ООО «Городская Открытая Современная автошкола»
Обучение и развитие:
- ООО «Таврика» (Ivitro)
- Софтум
- Новацентр
- Гурзуф Ривьера Спа и резиденции
- ООО «Ваш консультант»
- ООО Фошан
- ESTEL КРЫМ
Подбор:
- Группа компаний «АВИ-ЦЕНТР»
- ООО «Энергомир»
- Трансавто7
Эффективность:
- Архитектурная мастерская «БЮРО82»
- ООО «ПУД»
- Сеть клиник «Авиценна»
Список всех компаний-номинантов размещен на сайте Премии
Напомним, что HR Brand Crimea — первая премия за лучший бренд компании-работодателя в Крыму. Была учреждена в 2019 году, проводится третий год в Крыму и Севастополе. Цель проведения мероприятия – определение компании с наиболее эффективной и лояльной системой управления персоналом. Лауреаты премии получают возможность привлекать лучших специалистов для работы в своих компаниях. Торжественный Финал конкурса состоится в январе 2022 года.
Оценивать претендентов будет экспертная комиссия, в состав которой вошли руководители агентств по привлечению персонала, директор Регионального центра содействия трудоустройству студентов и выпускников КФУ, эксперты ресурсов по поиску работников, практикующие специалисты отделов развития человеческих ресурсов (HRD) и другие.
Стать участниками могут любые компании, которые работают на территории Республики Крым и города Севастополя и соответствуют базовым критериям привлекательного работодателя: обеспечивают выполнение базовых требований трудового кодекса, заботятся о комфорте сотрудников, внедряют инструменты мотивации и развития персонала, имеют положительную репутацию на рынке труда. Численность персонала, сфера деятельности и форма собственности не имеет значения.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
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