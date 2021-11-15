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За звание лучшего работодателя Крыма борются 40 крымских компаний

HR BRAND CRIMEA 2021: За звание лучшего работодателя Крыма борются 40 крымских компаний

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:53 15.11.2021

Экспертная комиссия HR BRAND CRIMEA 2021 приступила к выбору финалистов премии из 40 участников, которые подали свои заявки в первом этапе конкурса.

В Премии участвуют компании из Крыма и Севастополя – представители сфер: медицины, строительства, производства, ритейла, транспортной безопасности, образования и консалтинга, финансов, телекоммуникаций, архитектуры и проектирования, сферы услуг, IT, розничной торговли, отели и рестораны, — отмечают в пресс-службе события. 

Самыми популярными номинациями Премии стали: обучение и развитие, корпоративная культура, подбор и лидер команды. В этих номинаций участвуют от 6 до 11 компаний одновременно.

За звание лучшего работодателя Крыма борются 40 крымских компаний За звание лучшего работодателя Крыма борются 40 крымских компаний

Выбор финалистов будет проводиться с 11 по 21 ноября в соответствии с суммарным баллом по четырем критериям:

  • соответствие базовым условиям привлекательного работодателя (условия по ТК РФ, средняя ЗП, текучесть кадров) – это оценивается на основе ответов в Анкете;
  • структура системы управления персоналом (оценивается на основе ответов, указанных в Анкете);
  • мотивация и суть проекта или лучшей практики, которую компания номинирует в премию;
  • общая привлекательность как работодателя на рынке труда Крыма, по мнению экспертов.

Номинанты, которые пройдут в финал, будут готовить видео презентацию своей компании как работодателя и своего проекта.

Список всех компаний-номинантов размещен на сайте Премии http://hrbrandcrimea.com/

Напомним, что HR Brand Crimea — первая премия за лучший бренд компании-работодателя в Крыму. Была учреждена в 2019 году, проводится третий год в Крыму и Севастополе. Цель проведения мероприятия – определение компании с наиболее эффективной и лояльной системой управления персоналом. Лауреаты премии получают возможность привлекать лучших специалистов для работы в своих компаниях.

Победителей будут определять в нескольких номинациях: подбор персонала, адаптация, мотивация, обучение и развитие, корпоративная культура, карьерный рост, лидер команды. Торжественный Финал конкурса состоится в январе 2022 года.

Оценивать претендентов будет экспертная комиссия, в состав которой вошли руководители агентств по привлечению персонала, директор Регионального центра содействия трудоустройству студентов и выпускников КФУ, эксперты ресурсов по поиску работников, практикующие специалисты отделов развития человеческих ресурсов (HRD) и другие.

Стать участниками могут любые компании, которые работают на территории Республики Крым и города Севастополя и соответствуют базовым критериям привлекательного работодателя: обеспечивают выполнение базовых требований трудового кодекса, заботятся о комфорте сотрудников, внедряют инструменты мотивации и развития персонала, имеют положительную репутацию на рынке труда. Численность персонала, сфера деятельности и форма собственности не имеет значения.

Кроме того, уже традиционно организаторы наградят и победителей в специальных номинациях: «Народный бренд работодателя», «Выбор молодежи», «Корпоративное волонтерство».

фото: пресс-служба группы компаний «Монолит»

HR BRAND CRIMEA 2021: За звание лучшего работодателя Крыма борются 40 крымских компаний

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