Хранил наркотики, сель за руль пьяным, пойдёт под суд. Рейд «Нетрезвый водитель» в Севастополе

Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники отдельной специальной роты ДПС ГИБДД УМВД России по г. Севастополю в ходе рейда «Нетрезвый водитель».

В ходе предварительного следствия установлено, что в октябре 2021 года 47-летний мужчина бесконтактным способом приобрёл для личного употребления в теневом сегменте сети Интернет синтетический наркотик – метадон. В этот же день, находясь в состоянии опьянения, он, прихватив с собой наркотики, на автомобиле своей матери решил прокатиться по городу. Его опасную поездку оперативно пресекли сотрудники спецроты ДПС, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Законное требование полицейских об остановке правонарушитель проигнорировал, но далеко уехать не смог и, бросив автомобиль, попытался сбежать с места происшествия. Это ему не удалось. Полицейские задержали водителя и выяснили, что он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконные операции с наркотиками, а также лишён права управления за пьяную езду. От медицинского освидетельствования злоумышленник отказался. Во время осмотра автомобиля сотрудники следственно-оперативной группы полиции обнаружили и изъяли пакетик с метадоном и приспособления для употребления наркотиков.

В отношении задержанного отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Ленинский районный суд огласил приговор по инкриминируемым преступлениям. Преступник приговорён к лишению свободы сроком на один год и один месяц. В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!