Хранить, но не под матрасом: севастопольцы могут воспользоваться программой долгосрочных сбережений

Участие в программе долгосрочных сбережений могут принять жители Севастополя. Это простой и понятный продукт, уверяют специалисты, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем.

Программа долгосрочных сбережений – это один из важных инструментов для тех, кто мыслит стратегически и инвестирует в своё будущее. В жизни предпринимателя бывают разные периоды, иногда бизнес переживает не лучшие времена. Поэтому взгляд в долгосрочную перспективу, планирование стабильного дохода в будущем – это правильный подход для любого руководителя и предпринимателя. Диверсификация, распределение инвестиций в разные активы – залог долгосрочного успеха. Программа долгосрочных сбережений в этом смысле может стать дополнительной «подушкой безопасности», источником финансовой стабильности. Часть своего дохода можно инвестировать в эту программу, тем более что сегодня в России действуют надёжные механизмы гарантирования вкладов, защиты прав собственности и сбережений граждан. Высокий уровень страхования вкладов по программе долгосрочных сбережений – ещё одно подтверждение этого. Уверен, что такая программа поможет многим россиянам обеспечить себе достойное будущее, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе Илью Пестерникова.

Формировать сбережения человек может самостоятельно за счёт взносов из личных средств, а также за счёт ранее созданных пенсионных накоплений. Направить свои средства с пенсионного счёта на счёт по договору долгосрочных сбережений возможно с помощью портала «Госуслуги» или через подачу заявления в НПФ.

Программа не предусматривает каких-либо требований к размеру и периодичности взносов, уплачиваемых по программе. Размер как первого, так и последующих взносов определяется гражданином самостоятельно.

Кроме того, производить взносы в рамках программы долгосрочных сбережений сможет и работодатель. Внесённые на счёт средства будут застрахованы на 2,8 млн рублей.

Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги возможно в случае наступления особых жизненных ситуаций – для дорогостоящего лечения или на образование детей.

Средства граждан по программе наследуются в полном объёме за вычетом выплаченных средств.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя