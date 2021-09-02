Храните вещи на лестничной клетке и в коридорах подъезда? Могут оштрафовать

Несмотря на то, что собственникам принадлежат места общего пользования в доме, среди которых лестничные клетки и коридоры в подъезде, хранить личные вещи в подъезде не стоит, так как это чаще всего нарушает правила пожарной безопасности. Об этом рассказали опрошенные «РИА Недвижимость» юристы.

Эти правила запрещают устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель или горючие материалы, – пояснил партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский.

Нельзя размещать что-либо на путях эвакуации и эвакуационных выходах.

В случае захламления мест общего пользования граждане могут быть привлечены к административной ответственности. Нарушение, не повлекшее каких-либо серьезных последствий, влечет наказание в виде штрафа: для граждан – от 2 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – от 6 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц – от 150 до 200 тыс. рублей, – говорит Василий Сосновский.

По словам эксперта, если в подъезде хранится велосипед, а ширина коридора больше 1,2 метра, то такое расстояние признается достаточным для эвакуации более 50 человек. При этом формально это будет считаться нарушением, так как в действующих правилах нет никаких исключений для велосипедов или малогабаритных вещей.

Отмечается также, что когда жилец устанавливает в подъезде крупногабаритные шкафы или ограничивает вход в какую-то его часть, то суд может обязать его демонтировать такой шкаф или ограждение.