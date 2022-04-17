Хребет армии – вертикаль «сержант – лейтенант – майор». Минобороны РФ о героях спецоперации на Украине  

В Минобороны РФ продолжают рассказ о героизме российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Очередная страница хроники подвигов о тех, на ком держится любая армия мира. Вертикаль «сержант – лейтенант – майор» должна быть надежной и прочной.

Начальник связи артиллерийской бригады майор Петр Точилкин вместе с подчиненными, несмотря на непрекращающийся огонь со стороны украинских радикалов, выдвинулись к поврежденным частям техники и линиям связи, чтобы восстановить их. Благодаря их действиям, оборванные линии связи и поврежденная техника были оперативно восстановлены — обеспечено устойчивое управление бригадой в бою, атака националистов отражена.

Командир танкового взвода лейтенант Александр Бялик обнаружил вооруженное формирование украинских националистов. Взвод лейтенанта Бялика одним из первых вступил в бой с боевиками — Александр продолжал вести огонь по противнику из обездвиженного танка, загоревшегося из-за вражеской мины. Лейтенант со своим экипажем уничтожил 3 позиции националистов.

Экипаж танка под командованием сержанта Олега Борисова уничтожил 3 боевых машины пехоты противника и более 20 боевиков, среди которых были и иностранные наемники. Кроме того, Олег спас троих раненых военнослужащих — он лично переложил пострадавших на броню и эвакуировал их в укрытие.