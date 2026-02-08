Хроническая боль в спине: когда причина не в позвонках, а в мозге

Хроническая боль в спине — одна из самых частых причин обращения к врачу, которая часто превращается в замкнутый круг: боль — ограничение движения — мышечный спазм — усиление боли. Многие пациенты годами ходят по кабинетам, делают МРТ, получают диагнозы «остеохондроз» или «грыжа», но лечение приносит лишь временное облегчение.

Современные исследования в области нейрофизиологии, — отмечают специалисты Крымского Центра Оздоровления имени профессора Неумывакина, — предлагают иной взгляд: часто источником стойкой боли является не столько структурное повреждение в позвоночнике, сколько сбой в работе центральной нервной системы — феномен, известный как центральная сенсибилизация.

1. Что такое центральная сенсибилизация?

Это состояние, при котором нервная система переходит в режим постоянной «повышенной боеготовности». Нейроны в спинном и головном мозге, отвечающие за передачу болевых сигналов, становятся гипервозбудимыми. Они начинают реагировать на обычные, неболевые стимулы (например, легкое прикосновение или нормальное движение) как на угрозу, посылая в мозг сигналы о боли. Таким образом, мозг «учится» боли, и она сохраняется даже после заживления первоначальной травмы.

2. Почему традиционные методы иногда не работают?

Если лечить только следствие — мышечный спазм или воспаление — но не воздействовать на гипервозбужденную нервную систему, эффект будет кратковременным. Инъекции, массаж или мануальная терапия, направленные исключительно на периферию, не могут «перезагрузить» патологические нейронные связи, сформировавшиеся в мозге.

3. Комплексный подход: как разорвать порочный круг?

Эффективная стратегия должна быть направлена одновременно на несколько звеньев проблемы:

Кинезиотерапия и лечебная физкультура. Цель — не просто укрепить мышцы, а восстановить правильные двигательные стереотипы, посылая в мозг новые, правильные сигналы от тела. Движение через боль (в безопасных пределах) помогает доказать нервной системе, что оно не опасно.

Дыхательные практики и работа с психологом. Хроническая боль тесно связана со стрессом, тревогой и катастрофизацией («со мной что-то ужасное»). Методы, снижающие общий уровень стресса (диафрагмальное дыхание, когнитивно-поведенческая терапия), напрямую снижают активность болевых центров в мозге.

Нормализация общих регуляторных процессов. Подходы, направленные на улучшение микроциркуляции, дренажа и общего метаболизма (например, через коррекцию питьевого режима и питания), создают благоприятный фон для восстановления нервной системы.

Заключение

Понимание хронической боли в спине как нарушения работы центральной нервной системы открывает новые пути для реабилитации.

Успех заключается не в поиске «волшебной» процедуры, а в последовательном применении комплекса мер, которые «успокаивают» гипервозбужденную нервную систему, переобучают мозг и возвращают телу свободу движения без страха. Именно такой целостный, нейрофизиологически обоснованный подход к здоровью спины даёт результаты, — подчёркивают в Крымском Центре Оздоровления имени профессора Неумывакина.

