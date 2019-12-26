Хроника ДТП на дорогах Крыма за минувшие сутки

За минувшие сутки сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым 3 раза выезжали для ликвидации последствий ДТП и оказания помощи пострадавшим.

В 16:25 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Керчи на улице Ворошилова произошло столкновение трёх автомобилей «Volkswagen Passat», «Nissan Murano» и «Volkswagen LT».

Прибыв на место происшествия, сотрудники 3 пожарно-спасательного отряда провели мероприятия по ограждению территории сигнальными конусами, отключению аккумуляторных клемм на транспортных средствах, смыв горюче-смазочных материалов с проезжей части, осуществили транспортировку одного пострадавшего в карету скорой медицинской помощи, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Второе ДТП с участием легкового автомобиля «Lada 2110» и грузового «DAF» произошло на перекрёстке пгт. Зуя и с. Литвиненково Белогорского района. Подробнее об этой аварии — ЗДЕСЬ.

В этот же день, в 20:06 помощь сотрудников чрезвычайного ведомства потребовалась на автодороге «Таврида» в районе с. Льговское, где в результате лобового столкновения автомобилей «Dewo Nexia» и «Dewo Lanos» пострадало 2 человека.

С начала 2019 года подразделения МЧС России привлекались 759 раз для ликвидации последствий ДТП и оказанию помощи 1122 гражданам.