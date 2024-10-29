Хроника «КРЫМ-СПАС»: хотел спуститься к морю, упал, очнулся — гипс, закрытый перелом

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, который травмировался на горе Кошка. История началась, как прогулка на свежем воздухе, а потом «возникло непреодолимое желание» спуститься к морю. Здесь и сейчас…

В субботу днем поступил сигнал о том, что мужчина при спуске к морю с горы Кошка в районе скалы Крыло Лебедя, пытаясь преодолеть каменный хаос, оступился и упал с высоты около 2-х метров, травмировав ногу. Самостоятельно передвигаться не смог, поэтому была необходима помощь спасателей в его эвакуации к автомобилю скорой помощи. К месту происшествия выезжала дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда. Прибывшие спасатели, оперативно обнаружив пострадавшего, наложили ему шину на травмированную ногу, после чего на носилках эвакуировали к автомобилю СМП, передав медработникам, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.