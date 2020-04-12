Хроники коронавируса: почему режим самоизоляции продлен до 30 апреля

Середина следующей недели позволит понять, вышла ли Россия на пик заболеваемости COVID-19. Такое заявление сделала Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она пояснила, что президент Владимир Путин не случайно выбрал дату до 30 апреля для введения нерабочих дней. Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.

Почему я говорю об этих днях, 14-16 апреля, они могут быть для нас неким критерием — выходим мы все-таки (на пик – ред.), или мы будем еще какое-то время подрастать, — сказал Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Она добавила, что оценить эффект от «социального разобщения» можно будет только в конце апреля. Поэтому делать выводы о возможности продления ограничений после 30 апреля пока рано.

Нам очень хочется в преддверие такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации, — сказала Вице-премьер.

Она напомнила, что быстрое преодоление всех последствий зависит от каждого россиянина. Голикова привела в пример Ухань и Хубэй, где сохраняется режим ношения масок, дезинфекции и соблюдения мер дистанцирования, несмотря на снятие властями некоторых ограничений.

Выход все равно медленный. И нам нужно очень крепко об этом задуматься, потому что от каждого из нас зависит, как быстро мы это преодолеем. Сможем быть дисциплинированными, сможем прислушаться к себе и к тем рекомендациям, которые сегодня принимаются, значит, выйдем благополучно из этой ситуации, будем к лету жать друг другу руки, — добавила Вице-премьер.

Она подчеркнула, что опыт борьбы с коронавирусом показал, что отечественная инфекционная служба должна быть готова всегда и ко всему.