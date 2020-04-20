Хроники коронавируса? В Крыму полиция ликвидировала сеть… борделей

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым раскрыта серия преступлений, связанных с организацией незаконного занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. Так, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на организации оказания платных услуг сексуального характера. Сеть борделей работала под видом салонов эротического массажа на курортах Южного берега Крыма.

Сотрудниками полиции установлено, что 40-летняя и 44-летняя гражданки, действуя совместно, с целью получения материальной выгоды арендовали два помещения на территории Ялты, где в течении 2019 года организовали деятельность молодых девушек по оказанию интимных услуг клиентам за денежное вознаграждение. Оперативники выяснили, что организаторы подпольного бизнеса с целью увеличения прибыли и привлечения новых клиентов распространили рекламу с указанием номера телефона, при этом в ходе размещения объявлений деятельность интим-салонов камуфлировалась с соблюдением мер конспирации. Женщины, выступавшие организаторами противоправной деятельности, ежедневно контролировали работу точек по оказанию интим-услуг, определяли порядок и размер оплаты, вносимую клиентами, а также забирали выручку, рассчитываясь в последующем в нанятыми работницами, — рассказали в пресс-службе МВД по РК.

В ходе обысковых мероприятий внутри заведений сотрудниками полиции изъяты более десятка рабочих мобильных телефонов, которые использовались для приема заказов.

Следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району в настоящее время расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.35, ч.1 ст.241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами и содержание притонов для занятия проституцией, совершенные организованной группой). Подозреваемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время фигуранты уголовного дела находятся под домашним арестом.