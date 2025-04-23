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Хрустят или шуршат? Банк России призывает оценить купюры в своем кошельке

Хрустят или шуршат? Банк России призывает оценить купюры в своем кошельке

Опубликовал: КрымPRESS в Банки Крыма 20:32 23.04.2025

Какие бумажные деньги попадают ваши руки — новые хрустящие или затертые старые? Какие номиналы вы чаще всего используете? Были ли проблемы при оплате поврежденными купюрами?

Банк России приглашает севастопольцев пройти опрос для оценки банкнот, находящихся в обращении. Он состоит из пяти простых вопросов. Ответы займут не более минуты.

Что нужно сделать:

  • Перейти по ссылке или отсканировать QR-код
  • Ответить на вопросы

Хрустят или шуршат? Банк России призывает оценить купюры в своем кошельке

Обеспечение граждан деньгами высокого качества – это одно из приоритетных направлений Банка России. Результаты опроса помогут в том числе обеспечить жителей Севастополя качественными банкнотами, — цитирует пресс-служба заместителя управляющего Отделением Севастополь Южного ГУ Банка России Юрия Соломенника.  

Опрос проводится до 30 апреля 2025 года включительно.

Важно мнение каждого!

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