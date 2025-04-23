Хрустят или шуршат? Банк России призывает оценить купюры в своем кошельке

Какие бумажные деньги попадают ваши руки — новые хрустящие или затертые старые? Какие номиналы вы чаще всего используете? Были ли проблемы при оплате поврежденными купюрами?
Банк России приглашает севастопольцев пройти опрос для оценки банкнот, находящихся в обращении. Он состоит из пяти простых вопросов. Ответы займут не более минуты.
Что нужно сделать:
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- Ответить на вопросы
Обеспечение граждан деньгами высокого качества – это одно из приоритетных направлений Банка России. Результаты опроса помогут в том числе обеспечить жителей Севастополя качественными банкнотами, — цитирует пресс-служба заместителя управляющего Отделением Севастополь Южного ГУ Банка России Юрия Соломенника.
Опрос проводится до 30 апреля 2025 года включительно.
Важно мнение каждого!
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С тегами: банки Крыма